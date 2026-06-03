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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 15:30

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что повестка включает два ключевых направления. Первое касается состояния пожарной безопасности в учреждениях системы здравоохранения и образования, включая детские лагеря, которые начинают работу в летний период, а также готовности образовательных организаций к новому учебному году. Второй вопрос – обеспечение безопасности людей на водных объектах.

«Сейчас в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения ведется большое количество ремонтных работ, которые должны проводиться в строгом соответствии со всеми нормами пожарной безопасности. После завершения ремонтов объекты также должны пройти необходимые проверки», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис обратил особое внимание на недопустимость ситуаций, вызывающих обоснованные переживания родителей. Он потребовал исключить любые нарекания, связанные с качеством работ, в том числе с состоянием воздушной среды после завершения ремонтов, и отработать все замечания жителей.

Особое внимание на заседании было уделено безопасности северян в летний период на водных объектах, прежде всего детей. Губернатор подчеркнул, что многие ребята остаются на каникулах в населённых пунктах и летом их тянет к воде, поэтому задача властей – сделать всё необходимое для минимизации любых рисков и предотвращения трагедий.

Андрей Чибис поручил Министерству предпринимательства и туризма совместно с администрацией Кольского района максимально быстро завершить работу по подготовке двух официальных пляжей.

«Мы ожидаем потепления, жители региона поедут купаться, – сказал губернатор. – Очень важно обеспечить безопасность. Прошу, чтобы до 1 июля максимально проверили эту работу», - сказал Андрей Чибис.

Отдельно губернатор остановился на ситуации с обеспечением правопорядка в Териберке. Глава региона сообщил, что в данный момент приняты все необходимые меры безопасности, включая работу группы быстрого реагирования частного охранного предприятия, организована вооружённая охрана и система видеонаблюдения. Однако остаётся нерешённым вопрос с официальным присутствием сотрудника полиции.

«В Териберке отдыхает большое количество наших жителей и гостей, поэтому с точки зрения обеспечения правопорядка и безопасности все необходимые меры приняты, – отметил Андрей Чибис. – Но нам нужно официальное уполномоченное лицо, которое имеет право составлять протоколы, принимать соответствующие решения, привлекать к ответственности».

Глава региона поручил оперативно проработать вопросы, связанные с закреплением на территории сотрудника полиции.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568805/#&gid=1&pid=2

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