Губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.

В мероприятии приняли участие представители руководящего состава Северного флота, правоохранительных структур, в том числе прокуратуры, УФСБ, Следственного комитета, Управления МЧС, Росгвардии, территориальных органов федеральных органов власти, члены правительства Мурманской области, представители компаний и организаций региона.

Губернатор напомнил, что в послании Президента России Владимира Путина, озвученном 29 февраля, были определены цели и задачи развития страны на ближайшие годы.

«Мурманская область – один из стратегических регионов России, Арктики. Все поручения главы государства своевременные, конкретные, важные и правильные, и мы будем неукоснительно идти по этому курсу. А чтобы их выполнить, прежде всего необходимо обеспечить безопасность региона, проработать конкретные решения и меры для обеспечения особого режима защиты ключевых объектов», – подчеркнул Андрей Чибис, открывая совещание.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники, в том числе, обсудили результаты проведенной на территории Мурманской области в 2023 году работы по содействию и выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, по отбору граждан на военную службу на контрактной основе. Отмечено, что работа успешно выполняется и будет продолжена. В её рамках в полном объёме организованы мероприятия по медицинским осмотрам граждан, поступающих на военную службу по контракту.

Фото: https://gov-murman.ru