Губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба по безопасности региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл очередное заседание оперативного штаба, созданного в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Основной темой обсуждения стали дополнительные меры по обеспечению безопасности региона. Одна из ключевых тем — особый режим работы судов в порту Мурманска.

«Безопасность жителей Мурманской области остаётся нашим ключевым приоритетом в условиях обостренной геополитической обстановки. Хочу поблагодарить всех коллег за слаженную работу, ведь благодаря принятым мерам все недавние массовые мероприятия прошли без инцидентов. Однако мы с вами прекрасно понимаем, что нельзя расслабляться. И сегодня мы детально проработаем дополнительные меры по защите нашего арктического региона и его жителей», — подчеркнул Андрей Чибис, открывая совещание.

В заседании приняли участие члены оперативного штаба, руководители правоохранительных органов и профильных ведомств, а также представители ключевых предприятий региона. Особое внимание было уделено координации действий всех структур для обеспечения комплексной безопасности стратегически важного арктического региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551132/#&gid=1&pid=10