Губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности региона

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба Мурманской области. В заседании приняли участие руководители правоохранительных ведомств региона. Основной вопрос повестки – дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности Мурманской области.

Открывая заседание, глава региона отметил всё возрастающую необходимость держать ситуацию под неусыпным контролем и предотвращать возможные угрозы.

«Благодаря слаженности действий и правильно принятым решениям нам удаётся решать эти проблемы. Но мы с вами понимаем, что риски диверсий и атак есть и остаются высокими. Сейчас Арктика – приоритетная территория развития. Кроме того, в марте в Мурманске будем проводить Международный арктический форум. С учётом остроты и актуальности рассматриваемых там тем, нам всем нужно обратить ещё более пристальное внимание на обеспечение безопасности. Это означает, что все организации должны ещё раз провести необходимую инвентаризацию, понять, что работает, что не работает, принять необходимые решения, усилить работу и обеспечить контроль за её исполнением», – отметил Андрей Чибис.

В ходе заседания участники детально обсудили дополнительные меры по пресечению диверсионно-террористических актов, а также вопросы защиты региона от атак с использованием БПЛА.

«Технологии совершенствуются, и мы должны быть на шаг впереди, адаптируя нашу систему безопасности к новым вызовам», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/