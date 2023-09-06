Губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба по взаимодействию Мурманской области с Приморским районом Запорожской области

В Мурманске под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание оперативного штаба по взаимодействию Кольского Заполярья с Приморским районом Запорожской области. В совещании приняли участие руководители исполнительных органов, ведомств и структур региона, задействованных в организации работы.

В ходе заседания Андрей Чибис отметил хорошую работу коллег из правительства по обустройству мирной жизни в Приморском районе.

«Хочу поблагодарить всех за решение вопросов, связанных с организацией работы по Приморскому району. Мы видим конкретные результаты», – отметил губернатор, открывая заседание.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, весной этого года правительство Мурманской области заключило соглашение с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. Главная цель соглашения – помочь подшефному району в налаживании мирной жизни. План по оказанию помощи включает в себя более 40 мероприятий в различных сферах – в ЖКХ, образовании, культуре, спорте. В настоящее время большая часть поставленных задач выполнена.

В ходе заседания участники обсудили дальнейшую работу по оказанию помощи новому субъекту Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru