Губернатор Андрей Чибис провёл заседание по противодействию коррупции в Мурманской области

Итоги декларационной кампании за 2019 год сегодня обсудили на заседании профильной комиссии в правительстве Мурманской области. Она прошла под председательством губернатора Андрея Чибиса в режиме видеоконференцсвязи.

Одним из главных вопросов обсуждения стало исполнение лицами, замещающими государственные и муниципальные должности Мурманской области, государственными гражданскими служащими региона обязанности по представлению достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Открывая встречу, губернатор отметил, что по итогам прошлого года шесть человек, замещающих муниципальные должности, нарушили требования федерального закона «О противодействии коррупции» и закона «О противодействии коррупции в Мурманской области». По заявлению главы субъекта три депутата досрочно освобождены от осуществления своих полномочий. Кроме того, в связи с избранием нового депутатского корпуса в муниципалитетах прекращены полномочия еще трех народных избранников.

«Обращаю еще раз внимание, коллеги, на необходимость очень жесткого соблюдения требований закона, надлежащего декларирования имущества и денежных средств. Это касается всех без исключения, независимо от персоналий и должностей. Недавно прокуратурой Мурманской области выявлено еще одно нарушение требований законодательства депутатом города Мурманска. Прошу управление по реализации антикоррупционной политики провести все необходимые проверочные мероприятия и представить позицию по выявленным прокуратурой фактам», – подчеркнул Андрей Чибис, поблагодарив правоохранительные органы за внимательную работу.

Как сообщает Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, участники заседания обсудили вопрос внедрения в исполнительных органах власти ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Система позволит минимизировать временные затраты на проведение анализа представленных сведений о доходах, жестче контролировать процесс представления данных и избежать типичные ошибки при заполнении деклараций.