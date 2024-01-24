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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 13:30

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание рабочей группы по подготовке к выборам Президента РФ

Вчера под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялось совместное заседание межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.  

«Выборы Президента Российской Федерации – важнейшее внутриполитическое событие, которое требует повышенного внимания. В настоящее время в Мурманской области стабильная общественно-политическая ситуация, но тем не менее, мы должны быть готовы к тому, что будут предприниматься попытки дестабилизировать обстановку в стране, в том числе и в нашей области, которая является важнейшим стратегическим регионом. Обеспечение прозрачности избирательного процесса и общественной безопасности в предвыборный и выборный период в условиях внешних угроз, – эти задачи являются для нас прерогативными. Необходима мобилизация сил личного состава не только профильных ведомств, но и народной дружины, и частных охранных предприятий», – подчеркнул губернатор, открывая совещание.  

Обеспечение правопорядка и безопасности в дни голосования, соблюдение законности в агитационный период будут обеспечивать сотрудники УМВД по Мурманской области и Росгвардии. На объектах будет организовано видеонаблюдение. Также будет уделено пристальное внимание противопожарной безопасности избирательных участков. 

Содействие избирательным комиссиям при подготовке к выборам будут оказывать администрации муниципалитетов.  

Подробнее о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Мурманской области доложил председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.  

Он напомнил, что голосование на выборах будет проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта 2024 года.   

«На территории региона будут работать 407 постоянных избирательных участков и 20 временных. Кроме того, планируется образование примерно 180 избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании. На выборах будет применяться технология «Мобильный избиратель», которая позволит избирателям голосовать на удобных для них избирательных участках по месту пребывания. Кроме того, будет возможность проголосовать дистанционно. Досрочное голосование на выборах предусмотрено только в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании», – рассказал Антон Богомолов.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

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