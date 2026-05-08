Губернатор Андрей Чибис проверил ход ремонта жилых домов и социальных объектов в Спутнике, Печенге, Луостари и 19 км в рамках реновации ЗАТО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис вчера в ходе рабочей поездки в Печенгский округ осмотрел ряд объектов, где ведутся работы в рамках народной программы «На Севере – жить!» и программы реновации ЗАТО.

Первым населённым пунктом, где работал глава региона, стал Спутник. Напомним, 5 мая 61-я отдельная Гвардейская Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты Северного флота отметила 83-ю годовщину. В расположении бригады глава региона пообщался с военнослужащими и их близкими. Он подчеркнул, что поддержка наших защитников и их семей – одно из ключевых направлений народной программы «На Севере – жить!». Глава региона вместе с врио командира бригады Виталием Некрасовым возложили цветы к памятнику морским пехотинцам, погибшим в локальных войнах.

В населённом пункте по программе реновации в прошлые годы выполнен капитальный ремонт восьми многоквартирных домов, включая инженерные сети, фасады, кровли и фундаменты, а также 24 подъездов. В этом году уже выполнен капремонт сетей электроснабжения в 8 многоквартирных жилых домах, в планах – капремонт 15 подъездов, благоустройство четырех дворовых территорий, ремонт дорог общего пользования.

В Печенге и населённом пункте 19 км глава региона посетил жилые дома, где ремонтируют квартиры для военнослужащих и их семей по программе реновации ЗАТО. В Печенге губернатор также осмотрел стадион и помещения амбулатории.

Отметим, в 2024-2025 годах в Печенге выполнен капремонт 14 многоквартирных домов, включая инженерные сети, кровли и фасады, фундаменты, а также 47 подъездов. Были капитально отремонтированы кровля и фасад культурно-досугового центра «Платформа». Капитально отремонтированы помещения молодежных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Кроме того, выполнен ремонт учебных кабинетов в средней школе №5. Построен и начал работу новый корпус школы. В этом году в планах выполнить капремонт фасадов и подвалов в девяти многоквартирных домах. Также в Печенге запланировано строительство нового детского сада на 350 мест.

В населённом пункте 19 км уже завершён капремонт четырёх жилых домов, включая инженерные сети, кровли и фасады, фундаменты, а также капремонт 20 подъездов. В этом году планируется сделать капремонт крыш в двух многоквартирных домах, благоустроить 4 дворовые территории, выполнить ремонт дорог.

Далее губернатор посетил Луостари. В 2024-2025 годах здесь выполнен капремонт 17 многоквартирных домов, включая инженерные сети и фасады, а также 29 подъездов. Благоустроена детская игровая площадка на ул. Нижней, 10. В этом году в планах капремонт инженерных сетей в жилом доме № 10 по улице Нижней; фасадов 7 домов на улице Верхней, крыш четырех МКД, систем электроснабжения в 13 домах, 21 подъезда. Также в плане – благоустройство 10 дворовых территорий, ремонт автоподъезда к железнодорожной станции.

В муниципалитете прошли проверки группы «Губернаторский контроль» – выявлен ряд недочётов в качестве выполненных подрядными организациями работ. Главе муниципалитета было дано поручение обеспечить устранение нарушений. Андрей Чибис в том числе проверил, как ведутся работы.

«Работа идёт большая, масштабная. Благодаря тому, что Президент Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу и дал соответствующие поручения, в том числе выделено федеральное финансирование, дополнительно к региональным средствам. Но важно крайне внимательно относиться к качеству выполнения работ. Недостатки, выявленные по отдельным домам – на жёстком контроле и будут обязательно исправлены. Вплоть до самых небольших нюансов. Но меня очень радует, сегодня общался с жителями, с женами наших военнослужащих, и они обращают внимание на огромную разницу в том, как выглядят населённые пункты. Раньше были ужасные дома, много лет без ремонта, с затопленными подвалами, продуваемые. Сейчас, конечно, не сравнить – и внешне выглядит достойно, и внутри, и инженерные системы. Надо все эти работы качественно доделать, и по жилым домам, и по соцобъектам. Выполнить благоустройство. Мы будем жёстко следить за качеством, такая задача поставлена», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также заехал в Трифонов-Печенгский монастырь, основанный в 1533 году. Глава региона обсудил вопросы его развития и сохранения с настоятелем игуменом Давидом.

