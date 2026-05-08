День Победы — главный праздник для трёх из четырёх россиянДетям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.05.26 12:00

Губернатор Андрей Чибис проверил ход ремонта жилых домов и социальных объектов в Спутнике, Печенге, Луостари и 19 км в рамках реновации ЗАТО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис вчера в ходе рабочей поездки в Печенгский округ осмотрел ряд объектов, где ведутся работы в рамках народной программы «На Севере – жить!» и программы реновации ЗАТО.

Первым населённым пунктом, где работал глава региона, стал Спутник. Напомним, 5 мая 61-я отдельная Гвардейская Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты Северного флота отметила 83-ю годовщину. В расположении бригады глава региона пообщался с военнослужащими и их близкими. Он подчеркнул, что поддержка наших защитников и их семей – одно из ключевых направлений народной программы «На Севере – жить!». Глава региона вместе с врио командира бригады Виталием Некрасовым возложили цветы к памятнику морским пехотинцам, погибшим в локальных войнах.

В населённом пункте по программе реновации в прошлые годы выполнен капитальный ремонт восьми многоквартирных домов, включая инженерные сети, фасады, кровли и фундаменты, а также 24 подъездов. В этом году уже выполнен капремонт сетей электроснабжения в 8 многоквартирных жилых домах, в планах – капремонт 15 подъездов, благоустройство четырех дворовых территорий, ремонт дорог общего пользования.

В Печенге и населённом пункте 19 км глава региона посетил жилые дома, где ремонтируют квартиры для военнослужащих и их семей по программе реновации ЗАТО. В Печенге губернатор также осмотрел стадион и помещения амбулатории.

Отметим, в 2024-2025 годах в Печенге выполнен капремонт 14 многоквартирных домов, включая инженерные сети, кровли и фасады, фундаменты, а также 47 подъездов. Были капитально отремонтированы кровля и фасад культурно-досугового центра «Платформа». Капитально отремонтированы помещения молодежных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Кроме того, выполнен ремонт учебных кабинетов в средней школе №5. Построен и начал работу новый корпус школы. В этом году в планах выполнить капремонт фасадов и подвалов в девяти многоквартирных домах. Также в Печенге запланировано строительство нового детского сада на 350 мест.

В населённом пункте 19 км уже завершён капремонт четырёх жилых домов, включая инженерные сети, кровли и фасады, фундаменты, а также капремонт 20 подъездов. В этом году планируется сделать капремонт крыш в двух многоквартирных домах, благоустроить 4 дворовые территории, выполнить ремонт дорог.

Далее губернатор посетил Луостари. В 2024-2025 годах здесь выполнен капремонт 17 многоквартирных домов, включая инженерные сети и фасады, а также 29 подъездов. Благоустроена детская игровая площадка на ул. Нижней, 10. В этом году в планах капремонт инженерных сетей в жилом доме № 10 по улице Нижней; фасадов 7 домов на улице Верхней, крыш четырех МКД, систем электроснабжения в 13 домах, 21 подъезда. Также в плане – благоустройство 10 дворовых территорий, ремонт автоподъезда к железнодорожной станции.

В муниципалитете прошли проверки группы «Губернаторский контроль» – выявлен ряд недочётов в качестве выполненных подрядными организациями работ. Главе муниципалитета было дано поручение обеспечить устранение нарушений. Андрей Чибис в том числе проверил, как ведутся работы.

«Работа идёт большая, масштабная. Благодаря тому, что Президент Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу и дал соответствующие поручения, в том числе выделено федеральное финансирование, дополнительно к региональным средствам. Но важно крайне внимательно относиться к качеству выполнения работ. Недостатки, выявленные по отдельным домам – на жёстком контроле и будут обязательно исправлены. Вплоть до самых небольших нюансов. Но меня очень радует, сегодня общался с жителями, с женами наших военнослужащих, и они обращают внимание на огромную разницу в том, как выглядят населённые пункты. Раньше были ужасные дома, много лет без ремонта, с затопленными подвалами, продуваемые. Сейчас, конечно, не сравнить – и внешне выглядит достойно, и внутри, и инженерные системы. Надо все эти работы качественно доделать, и по жилым домам, и по соцобъектам. Выполнить благоустройство. Мы будем жёстко следить за качеством, такая задача поставлена», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также заехал в Трифонов-Печенгский монастырь, основанный в 1533 году. Глава региона обсудил вопросы его развития и сохранения с настоятелем игуменом Давидом.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567287/#&gid=1&pid=28

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Нюрнбергский процесс». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, репчатый лук и морковь-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять