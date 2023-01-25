Губернатор Андрей Чибис проверил ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Североморска

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил столицу Северного флота. В первую очередь, глава региона проверил ход и итоги ремонтных работ в образовательных учреждениях. Так, Андрей Чибис посетил школу №1.

Объект включён в федеральную программу по модернизации систем образования с плановым сроком ремонта в 2023 году. На данный момент здесь запланирован ремонт кровли, фасада, входной группы, спортивного зала, столовой с актовым залом, замена систем освещения, приточно-вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, создание архитектурной подсветки.

Также губернатор осмотрел ход работ в 12-й школе. В рамках первого этапа завершён капитальный ремонт кровли, фасада и двух спортивных залов, установлено видеонаблюдение, окна, освещение. В рамках второго этапа ведутся работы по ремонту некоторых внутренних помещений, благоустройству, а также монтажу ограждений.

«Я объехал город и пообщался со множеством людей. Мы видим изменения. С 2019 года в том числе в рамках плана «На Севере – жить» отремонтировано порядка 80 дворов и 15 общественных пространств. Установлено большое количество детских игровых комплексов, открыта новая школа, в активной стадии ремонт в 12-й», – отметил глава региона.

Кроме того, губернатор осмотрел место, где в рамках реновации ЗАТО планируется возвести крытый бассейн. Он станет центром досуга и спортивного развития для жителей и гостей флотской столицы.

Также губернатор посетил Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения. Здесь северянам предоставляют социальную помощь по получению субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и других выплат. Также здесь расположен Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО.

«Сегодня я провёл встречу с военнослужащими, которые лечатся в госпитале Североморска. Это настоящие боевые ребята, мощные, сильные, храбрые. Всем нужно на них равняться. Мы с глубоким уважением к ним относимся. В центре социального обслуживания я поговорил с теми, кто отвечает за работу с семьями мобилизованных и участников СВО. Сегодня у них проходил селектор. Мне удалось пообщаться со теми, кто отвечает за эту работу в разных уголках нашей области. Очень важно с уважением, трепетом относиться к семьям защитников, которые сегодня на передовой обеспечивают безопасность нашей страны», – подчеркнул губернатор.

Также глава региона осмотрел итоги работ по строительству пешеходного моста на улице Душенова.

«Конечно, мы видим, что есть определенные замечания. Уверен, что руководство города, глава администрации внимательно следит за обращениями. Главная задача – внимательно услышать горожан и понять, что исправить, на чём сделать акцент», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что за последние пару лет областное правительство выделило существенные средства на модернизацию теплоснабжения муниципалитета, дорожный ремонт.

«Я проехал по дорогам, и вижу, что существенные изменения в качестве покрытия есть. И в этом году мы также сделаем на этом акцент с точки зрения областного финансирования. Напоминаю всем руководителям муниципалитета – важно слышать жителей, получать обратную связь», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru