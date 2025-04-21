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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.25 13:30

Губернатор Андрей Чибис проверил ход строительных работ в рамках программы реновации ЗАТО в Североморске

18 апреля губернатор Андрей Чибис посетил с рабочей поездкой Североморск. Глава региона проверил объекты, на которых ведутся ремонтные работы в рамках программы реновации ЗАТО.

Так, в Североморске строится крытый бассейн в районе Площади Мужества. Завершены работы по устройству, а также армированию и утеплению двух чаш, водоприемных лотков, а также выполнено бетонирование основания. Со следующей недели приступят к устройству дна в чашах и работам по благоустройству. Также выполняется устройство входных дверей и архитектурно-художественной подсветки фасада. Продолжаются работы по внутренней отделке, а также устройству внутренних инженерных сетей.

«То, что Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение продлить реновацию ЗАТО до 2030 года, крайне важно, так как появляется гораздо больше возможностей сделать город лучше. Есть прямые поручения, помимо тех мероприятий, которые мы заложили в программу: по Дому офицеров, больнице, стадиону. И сейчас это в активной стадии работы. В этом году мы запустим новый бассейн в Североморске, отремонтируем дома на улице Сафонова и продолжим ее архитектурную подсветку, благоустроим центральный городской парк и сделаем еще массу вещей, включая ремонт дорог», – отметил губернатор.

Так, в рамках капремонта стадиона в настоящее время выполнен демонтаж существующего здания, ведутся работы по устройству основания футбольного поля, подпорной стены трибун, основания фундаментных плит трибун, монтаж арматурных каркасов и бетонирование фундаментов подпорной стены.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона посетил и Североморский кадетский корпус. Здесь в рамках программы «На Севере – жить!» открыт центр «Авангард». Кроме того, по программе «Арктическая школа» обновлена столовая. Учреждение состоит из спального и учебного корпусов, соединенных между собой теплым переходом. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проектами, досками. Для кадетов оборудованы спортивный, гимнастический, тренажерный залы, лыжная база, уличный спорткомплекс, хоккейная коробка, современный спортивный тир, кабинет и полигон для БПЛА.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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