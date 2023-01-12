Губернатор Андрей Чибис проверил ход строительства морского порта «Лавна»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис проверил ход строительства Морского порта «Лавна» – резидента ТОР «Столица Арктики».

«Мы ещё раз убедились насколько чётко и слаженно идёт работа. Готовность проекта – 55%. Это те темпы, которые позволяют завершить его в установленный срок. В рамках поддержки федерального правительства мы провели водоснабжение на западный берег Кольского залива. Отдельная задача – подключить электричество, работа с компанией «Россети» в этом направлении ведется. Ещё одно важное достижение – финансирование железной дороги. Это крайне важный проект. Сегодня здесь трудится более 1000 человек. Объем налоговых поступлений в бюджет региона за 10 лет реализации составит 8,3 млрд рублей. Это не просто локальный порт, а якорный элемент Мурманского транспортного узла. Когда появится вся необходимая инфраструктура – откроется серьезная перспектива по развитию мощностей», – подчеркнул губернатор.

Заместитель генерального директора по портовому строительству АО «ТЭК Мосэнерго» Сергей Сорокин подчеркнул, что особо сложная работа ведется на причалах. Там возводится модуль гидротехнических сооружений.

Создание порта находится в зоне ответственности Государственной транспортной лизинговой компании. «Лавна» стала первой в России портовой концессией.

Стратегический объект является частью проекта Комплексного развития Мурманского транспортного узла, который реализуется в соответствии с госпрограммой РФ «Развитие транспортной системы». В этом году строительство МТУ будет возобновлено. На эти цели уже получены средства из федерального бюджета в размере 37,7 млрд рублей.

В рамках реализации планируется строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн тонн в год; 2,3 км железнодорожной линии необщего пользования «ст. Лавна – Терминал»; обустройство акватории порта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на данный момент завершены работы по обеспечению водоснабжения объекта. Вода подаётся в штатном режиме. Также подписана дорожная карта по строительству и реконструкции воздушных линий для технологического присоединения подстанции для электроснабжения. Кроме того, выполнена вертикальная планировка территории, завершено строительство временных зданий и сооружений, изготовлено основное технологическое оборудование.

Помимо этого, ведутся работы по строительству ж/д путей необщего пользования, монтажу оборудования компактных приточных установок, обустраиваются пункты геодезической разбивочной основы и подъездных путей.

Фото: https://gov-murman.ru