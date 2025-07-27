Губернатор Андрей Чибис проверил ход строительства социальных объектов в Ленинском округе Мурманска и провёл встречу с жителями района

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку по Ленинскому округу Мурманска, где проверил ход строительства ключевых социальных объектов. В сопровождении временно исполняющего полномочия главы города Ивана Лебедева губернатор посетил строящиеся спортивные и культурные объекты, реализуемые в рамках национальных проектов и региональных программ.

На улице Адмирала флота Лобова губернатор осмотрел ход строительства модульного спортивного зала. Новый комплекс включает универсальный спортивный зал, административные блоки и раздевалки. Объект, который откроется до конца года, станет частью спортивного кластера вместе с соседним комплексом «Авангард». На строительство комплекса выделено более 180 млн рублей.

Особое внимание в ходе поездки было уделено новому Центру культурного развития, который станет точкой притяжения для творчества и досуга северян всех возрастов. Сейчас на объекте завершены ключевые этапы строительства: возведён каркас здания, смонтирована кровля, установлены фасадные конструкции, выполнена отделка первых двух этажей. Особой гордостью нового Центра станет просторный зрительный зал, оборудованный по последнему слову техники: с профессиональной системой вентиляции и специальными звукопоглощающими панелями. К концу года здесь откроются разнообразные творческие площадки, клубные объединения и студии для реализации культурных инициатив северян. На создание этого значимого социального объекта, который кардинально преобразит культурную жизнь Ленинского округа, направлено более 462,5 млн рублей.

В завершение поездки губернатор провёл встречу с жителями в среднеобразовательной школе №45, где обсудил вопросы благоустройства, ЖКХ, дорожного ремонта и развития социальной инфраструктуры. Все поступившие предложения будут проработаны с профильными ведомствами.

«Ленинский округ исторически один из самых сложных в плане качества жилищного фонда и благоустройства. Наша задача — последовательно менять эту ситуацию. В этом году мы вводим современный Центр культурного развития, которого здесь никогда не было, продолжаем модернизацию спортивного комплекса «Авангард». В прошлом году мы открыли новое поле, сейчас строим крытый ФОК — это будет полноценный спортивный кластер. По всем вопросам, которые поднимали сегодня жители, включая состояние подвалов и кровель, будут проведены проверки с подключением прокуратуры. Отмечу, что мы постепенно и методично меняем качество жизни в округе», — подчеркнул в завершение рабочей поездки Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550992/#&gid=1&pid=15