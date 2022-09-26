Губернатор Андрей Чибис проверил итоги капремонта амбулатории в Кильдинстрое

«Хорошо, что в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, поддержанной Президентом России, удалось сделать качественный и современный ремонт. Здесь созданы уютные и комфортные условия, как для пациентов, так и для персонала», — сказал губернатор.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 23 сентября посетил амбулаторию в посёлке Кильдинстрой Кольского района.

В 2021-2022 годах здесь проводился капитальный ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы по модернизации первичного звена здравоохранения. За счёт областного бюджета поставлены новое оборудование и мебель.

«Хорошо, что в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, поддержанной Президентом России, удалось сделать качественный и современный ремонт. Здесь созданы уютные и комфортные условия, как для пациентов, так и для персонала», — сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в амбулатории есть кабинеты врача общей практики, педиатра, стоматологии, физиотерапии, гинекологии. К учреждению прикреплены 2,3 тысячи человек. Все они обеспечены квалифицированной медицинской помощью.

Фото и видео: https://vk.com/wall537777114_437293