Губернатор Андрей Чибис проверил, как продвигаются работы на социальных объектах в Заполярном в рамках плана «На Севере – жить»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Заполярный осмотрел социальные объекты, которые созданы или преображаются в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Глава региона осмотрел ход выполнения работ по строительству крытого хоккейного корта спорткомплекса «Дельфин». Работы по возведению крытого катка с искусственным льдом для круглогодичной эксплуатации ведутся в рамках соглашения ПАО «ГМК «Норильский никель» и правительства Мурманской области. Здесь уже проведены демонтажные работы старого крытого корта, расчищена площадка, произведены прокладка кабеля и монтаж металлоконструкции, а также внутреннего и внешнего тентов. Сейчас рабочие устанавливают утеплитель.

Затем глава региона посетил детскую музыкальную школу №2, где выполнены работы по созданию виртуального концертного зала. Помещение обустроено в рамках президентского нацпроекта «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить». Торжественная церемония открытия виртуального концертного зала запланирована на начало сентября.

Следующим пунктом посещения стала средняя школа №22, где почти завершены работы по капитальному ремонту фасада здания, входных групп и столовой, а также выполняется благоустройство футбольного поля. Столовая разделена на два уровня – для малышей и школьников постарше. Также здесь выполняется текущий ремонт помещений и вентиляции по проекту «Арктическая школа».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо этого, губернатор Андрей Чибис открыл в Заполярном пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Это уже пятое семейное пространство в Мурманской области для состоявшихся и будущих родителей, а также маленьких северян.

Андрей Чибис отметил, что Заполярный существенно преобразился – это стало возможным благодаря поддержке регионального правительства и компании «Норникель».

«Мы очень много и системно работаем в Печенгском округе в рамках стратегического плана «На Севере – жить», в том числе привлекаем нашего партнёра – компанию «Норникель». В Заполярном выполняется много мероприятий в рамках нашего соглашения, выделяются дополнительные средства на реализацию объектов. Местные жители и юные хоккеисты просили ледовую арену с искусственным льдом – сейчас она находится в стадии активных работ. В музыкальной школе появится виртуальный концертный зал. В школе №22 также продолжается ремонт. Сегодня мне удалось посмотреть лишь малую часть объектов, но при этом видно, что Заполярный существенно изменился. Это замечают сами жители Печенгского округа, который играет важнейшую роль для Мурманской области», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/