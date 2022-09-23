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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.22 09:30

Губернатор Андрей Чибис проверил работу военных комиссариатов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера посетил военные комиссариаты и проверил готовность к частичной мобилизации. Один из них — с призывным пунктом — расположен в Мурманске на улице Шевченко, 22. Глава региона осмотрел состояние помещений. В здании располагаются медицинские кабинеты дерматолога, невропатолога, офтальмолога, психиатра, а также столовая и места для отдыха.

Губернатор детально обсудил с руководством комиссариата вопросы, касающиеся частичной мобилизации по указу Президента РФ Владимира Путина. Особое внимание было уделено специалистам класса профессионального психологического отбора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис посетил военный комиссариат в Коле. Совсем недавно в рамках соглашения с Минобороны РФ в здании сделан ремонт.

«Необходимо было понять, как все работает на местах. С руководством комиссариатов обсуждены необходимые детали. Важно понимать, что происходит в военкоматах, какие есть проблемы. Частичная мобилизация — это работа с большой базой данных тех, кто находится в запасе. Вопросы оповещения, уведомления, психологической работы требуют дополнительных усилий. Руководство комиссариатов к выполнению тех решений, которые мы приняли на заседании региональной призывной комиссии, приступили. Сказать, что всё просто — нельзя, но даже с учётом сжатых сроков мы видим, что работа налажена, все вопросы решаются оперативно», — подчеркнул губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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