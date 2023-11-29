Губернатор Андрей Чибис рассказал о проводимой в регионе работе для военнослужащих и членов их семей на заседании итогового Военного совета Северного флота

Вчера в главной базе Северного флота – Североморске – состоялось итоговое заседание Военного совета. Участие в мероприятии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что между правительством Мурманской области и Северным флотом налажено тесное взаимодействие по различным вопросам. В числе ключевых – оказание мер социальной поддержки военнослужащим, участвующим в СВО и членам их семей, а также помощь в оснащение войск всем необходимым, в том числе средствами двойного назначения, которые повышают эффективность боевых действий и помогают успешно выполнять поставленные задачи.

«Мы помогали, помогаем и будем помогать всем соединениям флота, которые героически защищают нашу страну. Всё, что от нас зависит, мы обязательно будем делать и дальше», – подчеркнул Андрей Чибис.

С самого начала специальной военной операции правительством Мурманской области на передовую отправлено более 195 тысяч единиц различного оборудования, перечень которого формируется, прежде всего, по заявкам командования флота. Кроме того, за это время отправлено более 560 тонн дополнительной помощи, собранной небезразличными северянами.

Забота о семьях участников спецоперации – приоритетная задача правительства Мурманской области.

С 1 ноября 2022 года в регионе работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Кураторы Центра занимаются адресным сопровождением семей и оказывают им оперативную помощь в решении любых вопросов. С начала работы Центра поступило более 15 тысяч обращений, из них 99,2% вопросов решены.

Губернатор отметил, что правительство Мурманской области уделяет искреннее внимание территориям, где проживают военнослужащие и их семьи.

«Во время посещения нашего региона Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл важное совещание, которое было посвящено развитию наших военных гарнизонов – программе реновации ЗАТО. Президентом приняты важные стратегические решения для того, чтобы менять качество жизни в этих населённых пунктах к лучшему. Это касается нового строительства, а также приведения в порядок социальной, коммунальной и жилищной инфраструктур. Со следующего года в федеральном бюджете предусмотрено выделение на эти цели 10 млрд рублей ежегодно», – сказал глава региона.

По традиции Андрей Чибис вручил переходящие Кубки губернатора Мурманской области лучшим кораблям и береговым частям Северного флота. В 2023 году лучшими были признаны экипажи атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула», фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», одна из разведывательных частей Северного флота, первая бомбардировочная эскадрилья смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота, зенитный ракетный дивизион гвардейского зенитного ракетного полка 1-й дивизии ПВО Северного флота, экипаж самолёта МиГ-29к отдельного корабельного истребительного авиаполка и радиотехнический батальон радиотехнического полка 1-й дивизии ПВО Северного флота.

Кроме того, два военнослужащих удостоены Почётного знака губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

«Хочу поблагодарить командующего Северным флотом Александра Моисеева и руководителей всех соединений флота за чёткую и совместную работу. Для нас большая честь служить государству вместе с вами», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом напомнил, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде присвоено почётное наименование «гвардейская». Также направлено ходатайство о присвоении наименования «гвардейская» 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты. Всего более 8700 военнослужащих Северного флота удостоены государственных наград, 15 военнослужащим присвоено звание Героя Российской Федерации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе заседания Военного совета командующий Северным флотом Александр Моисеев вручил отличившимся военнослужащим Почётные грамоты Президента Российской Федерации, ордена «За военные заслуги», орден Мужества, орден «За морские заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», Жукова, Нестерова, почётную грамоту Министерства обороны Российской Федерации.

Адмирал Александр Моисеев также добавил, что Мурманская область занимает лидирующие позиции в рейтинге Северо-Западного федерального округа в части работы по набору на контрактную службу в Вооруженные силы.

Фото: https://gov-murman.ru