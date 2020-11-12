Губернатор Андрей Чибис расскажет о сильных проектах и успешных практиках региона на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Сегодня в Москве продолжает работу форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив. В рамках сессии «Сильные идеи для нового времени: выбор регионов – от идеи до практики» губернатор Мурманской области Андрей Чибис представит итоги регионального этапа отбора проектов, а также расскажет о самых интересных идеях и успешных практиках, внедряемых в регионе, о сотрудничестве органов власти, институтов развития, вузов по их поддержке.

Среди участников – помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, главы регионов России.

Сессия начнётся в 13.30, её трансляция будет доступна на странице форума, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.