83470 рублей за квадрат и меньше: Росреестр посчитал среднюю стоимость квадратного метра жилья в городах Мурманской областиС ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.11.23 11:00

Губернатор Андрей Чибис: регоператор будет отвечать рублём за сбои в вывозе мусора

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1626 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 1160. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Отдельно хочу остановиться на проблеме уборки мусора в Кандалакше – в муниципалитете зафиксирован срыв сроков вывоза отходов. Вместе с администрацией и профильным министерством оперативно была проведена работа по устранению проблемы, после чего зафиксировано снижение роста обращений до одного сообщения в неделю», – отметил Артём Марышев.

Наибольшее количество сообщений в блоке «ЖКХ» касалось вопросов, связанных с отключениями отопления. Чаще всего сигналы поступали из Оленегорска, Североморска, Полярных Зорь и Печенгского округа.

В блоке «Благоустройство» 17 октября жители Североморска пожаловались на отсутствие освещения дороги к школе. Единственный источник света – подсветка на фасаде учебного учреждения. Как пояснили в администрации муниципального образования, работы по исправлению проблемы ведутся и будут завершены в скором времени.

Также начинают поступать вопросы, связанные с качеством расчистки дорог, придомовых территорий и лестниц от снега и наледи. За отчётный период по региону зафиксировано 65 таких обращений. Отработка обращений ведётся планово, без срыва сроков. Администрациям муниципальных образований рекомендовано пристально следить за качеством противогололедной обработки автодорог, проездов и тротуаров во избежание роста жалоб жителей.

В блоке «Дороги» 24 августа жители Кандалакши поинтересовались, когда улица Батюты будет приведена в порядок. Администрация города пояснила, что дорожное покрытие было вскрыто для ремонта инженерных сетей. Обязанность по восстановлению поврежденного покрытия дороги лежит на организациях, проводивших земляные работы. По информации подрядной организации, восстановление поврежденного асфальтобетонного покрытия планируется произвести до конца октября.

Также 5 сентября жители Кандалакши сообщили, что в районе сквера «Сокольники» провалился асфальт. Администрация города пообещала найти причины и устранить последствия к 31 октября.

«По вопросу вывоза мусора прошу ЦУР держать ситуацию в Кандалакше и других муниципалитетах на контроле и своевременно информировать меня о нарушениях. Министерство энергетики и ЖКХ прошу контролировать ситуацию с точки зрения привлечения коллег к ответственности – регоператор будет отвечать рублём за сбои в вывозе мусора», – заключил губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Акватория». Художественный сериал, 31 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)83470 рублей за квадрат и меньше: Росреестр посчитал среднюю стоимость квадратного метра жилья в городах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, рубль растёт к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Губернатор Андрей Чибис: регоператор будет отвечать рублём за сбои в вывозе мусора-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика