Губернатор Андрей Чибис: регоператор будет отвечать рублём за сбои в вывозе мусора

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1626 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 1160. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Отдельно хочу остановиться на проблеме уборки мусора в Кандалакше – в муниципалитете зафиксирован срыв сроков вывоза отходов. Вместе с администрацией и профильным министерством оперативно была проведена работа по устранению проблемы, после чего зафиксировано снижение роста обращений до одного сообщения в неделю», – отметил Артём Марышев.

Наибольшее количество сообщений в блоке «ЖКХ» касалось вопросов, связанных с отключениями отопления. Чаще всего сигналы поступали из Оленегорска, Североморска, Полярных Зорь и Печенгского округа.

В блоке «Благоустройство» 17 октября жители Североморска пожаловались на отсутствие освещения дороги к школе. Единственный источник света – подсветка на фасаде учебного учреждения. Как пояснили в администрации муниципального образования, работы по исправлению проблемы ведутся и будут завершены в скором времени.

Также начинают поступать вопросы, связанные с качеством расчистки дорог, придомовых территорий и лестниц от снега и наледи. За отчётный период по региону зафиксировано 65 таких обращений. Отработка обращений ведётся планово, без срыва сроков. Администрациям муниципальных образований рекомендовано пристально следить за качеством противогололедной обработки автодорог, проездов и тротуаров во избежание роста жалоб жителей.

В блоке «Дороги» 24 августа жители Кандалакши поинтересовались, когда улица Батюты будет приведена в порядок. Администрация города пояснила, что дорожное покрытие было вскрыто для ремонта инженерных сетей. Обязанность по восстановлению поврежденного покрытия дороги лежит на организациях, проводивших земляные работы. По информации подрядной организации, восстановление поврежденного асфальтобетонного покрытия планируется произвести до конца октября.

Также 5 сентября жители Кандалакши сообщили, что в районе сквера «Сокольники» провалился асфальт. Администрация города пообещала найти причины и устранить последствия к 31 октября.

«По вопросу вывоза мусора прошу ЦУР держать ситуацию в Кандалакше и других муниципалитетах на контроле и своевременно информировать меня о нарушениях. Министерство энергетики и ЖКХ прошу контролировать ситуацию с точки зрения привлечения коллег к ответственности – регоператор будет отвечать рублём за сбои в вывозе мусора», – заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru