Губернатор Андрей Чибис: с 2020 года на развитие системы образования Мурманской области направлено порядка 125 млрд рублей

С 2020 года и включая 2024 год на развитие системы образования Мурманской области направлено 124,5 млрд рублей. Об этом на торжественном мероприятии по случаю закрытия Года педагога и наставника сообщил губернатор Андрей Чибис.

Мероприятие, на котором собрались лучшие педагоги и наставники Кольского Заполярья, состоялось в областном центре дополнительного образования «Лапландия».

«Начиная с 2020 года, включая текущий год, из областного бюджета на функционирование и развитие системы образования региона, это не считая университет, федеральную и ту поддержку, которую мы получаем от компаний и предприятий, у нас направлено порядка 125 млрд рублей. За это время построена первая за 30 лет школа, восемь детских садов, благодаря чему мы полностью решили проблему очередей. Мы запустили проект «Арктическая школа», по которому уже обустроено 202 пространства, а с 2024 года финансирование на программу «Арктическая школа» увеличено в три раза», – сказал губернатор.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить» капитально отремонтировано 14 школ, заменено семь тысяч окон в образовательных учреждениях, отрыт школьный «Кванториум», созданы два центра «IT-куб», 62 «Точки роста», 24 центра олимпиадной подготовки «Уникум».

«По итогам 2023 года Мурманская область вошла в топ-20 регионов по результатам всероссийской олимпиады школьников. Это новое достижение, и мы его достойны!», – сказал губернатор.

Пристальное внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников и молодёжи.

«С 1 сентября 2023 года во всех школах и колледжах региона введена программа патриотического воспитания «На Севере – жить!». Чтобы ребята знали свой родной город, родную область. Мы должны показывать детям наш Кольский край, показывать героическую историю, славное прошлое, настоящее, которым мы точно можем гордиться, и решения, которые приняты по будущему. Огромное спасибо руководителям наших образовательных учреждений, которые это понимают и проводят соответствующую работу», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что обновление инфраструктуры образовательных организаций активно продолжается.

«В этом году идёт строительство двух школ в Мурманске – на улице Советской и в переулке Казарменном, в Печенге – корпус школы, которая носит имя Героя России Михаила Попова, парня, который учился в этой школе, и сейчас героически защищает интересы нашей страны на передовой в рамках специальной военной операции. В ремонте в этом году у нас 10 школ, из них восемь в рамках Президентской программы, две – полностью за областной бюджет. Также в этом году мы полностью завершим историю с заменой окон во всех школах, а в детских садах региона будет создано пять пространств «Уникум. Малыш», – сказал губернатор.

В фокусе внимания и средние учебные заведения региона.

Так, в Мурманском индустриальном колледже завершён капитальный ремонт корпуса, масштабные работы провели при помощи компании «НОВАТЭК». Также выполнен ремонт общежитий пяти колледжей. С 2020 года в системе СПО создано 88 современных лабораторий.

Отдельное внимание уделяется развитию Мурманского арктического университета. За пять лет на развитие высшего образования Мурманской области направлено порядка 10 млрд рублей. Создано 12 социальных объектов, 49 учебных аудиторий и лабораторий, три научных центра и лаборатории, отремонтировано три общежития.

Накануне заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом дала высокую оценку системе высшего образования Мурманской области, подчеркнув, что перезагрузка Мурманского арктического университета даст новый толчок к её развитию.

«Система образования – это фундамент фундаментов. И тот факт, что Мурманский арктический университет сейчас находится в большой стадии развития, это как раз подтверждение того, что критическая масса системы образования настолько готовая и зрелая, что уже и высшее образование вынуждено трансформироваться, чтобы отвечать запросам региона. Завершение Года педагога и наставника – это на самом деле старт новой эпохи. И я абсолютно точно считаю, что прошлый год перезагрузил многое в системе образования, мы стали иначе осмыслять значимость труда педагога. Педагог – это основа всего. Это наставник, который рядом на всех этапах жизненного пути. Я желаю вам благодарных учеников, спокойных родителей, чтобы те лучики добра и света, которые вы обращаете к своим ученикам, всегда возвращались к вам. И вы вспоминали, каких ребят вы воспитали, создали и выпустили в свет, чтобы они дальше развивали Мурманскую область, двигали и создавали Арктику, отвечали на вызовы, которые получила наша страна, превращая их в огромное пространство возможностей», – сказала Ольга Петрова.

В Мурманской области более 9 тысяч студентов колледжей и вузов региона получают различные стипендии, в том числе именные стипендии губернатора.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в нашем регионе действует порядка 20 денежных региональных мер поддержки, которыми охвачено более 8,5 тысячи педагогов.

Среди них единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей и 1 млн рублей педагогам, переехавшим в регион и впервые трудоустроившимся на вакантные места; единовременное поощрение в размере 100 тысяч рублей молодым педагогам по завершении учебного года, доплата за классное руководство и другие.

В 2024 году в 10 раз увеличен размер премии победителям и призёрам конкурса «Воспитатель года». Для победителей эта выплата теперь составляет 300 тысяч рублей.

В рамках мероприятия губернатор Андрей Чибис вручил педагогам и наставникам Кольского Заполярья, внёсшим значительный вклад в развитие региональной системы образования, почётные знаки «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», Почётные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации и Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

«Я благодарю всех, кто работает в сфере образования. Именно от вас зависит, какое будущее выберут дети. Как сильно они будут любить родной край. Вы помогаете им выбрать свой путь и сформироваться как личностям. В ваших руках – судьба каждого. Спасибо вам за самоотдачу и за то, что передаёте не только знания, но и свой опыт и мудрость нашей молодёжи», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru