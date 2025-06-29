Губернатор Андрей Чибис с депутатом Госдумы Артёмом Метелевым обсудили вопросы реализации в регионе национальных программ в сфере молодёжной политики

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с председателем комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артемом Метелевым. В ходе встречи стороны обсудили реализацию в регионе национальных программ в сфере молодёжной политики.

Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области молодёжная политика является ключевым направлением стратегии социально-экономического развития «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети».

«При поддержке президента Владимира Владимировича Путина мы реализуем мощнейшие для страны проекты. Проекты, которые создают экономику будущего. И очень здорово, что всё больше молодых ребят принимают решение остаться на Севере. И мы, конечно, делаем ставку на молодёжь, чтобы им здесь становилось комфортнее, интереснее», – сказал Андрей Чибис.

Так, созданы пространства «СОПКИ», с 2023 года в области запущен проект «Курс на Север» по привлечению востребованных специалистов, оказывается содействие в прохождении практик и стажировок, действует система мер поддержки после окончания учёбы, проводятся профориентационные мероприятия и многое другое.

Напомним, также накануне в Мурманской области дан старт первому набору в Молодёжное правительство, что позволит молодёжи участвовать в управлении регионом и социально-экономическом развитии.

Артём Метелев поблагодарил Андрея Чибиса за проводимую в регионе работу.

«Слушал вас на сессии в рамках ПМЭФ-2025, где вы рассказывали про план развития Мурманской области «На Севере – жить!». И мы совершенно с вами согласны, что на желание жить и работать в регионе влияет в том числе развитие социальной активности, вовлечение жителей в социальные проекты, их востребованность не только в работе, но и в общественной жизни. И чем больше будет разных форм такой активности в городе, регионе и стране, тем будет лучше. Наша задача – создавать точки притяжения через технологию, волонтёрское движение, НКО. И у вас эта работа проводится на должном уровне», – сказал Артём Метелев.

Также председатель комитета Госдумы по молодёжной политике дал высокую оценку молодёжным пространствам «СОПКИ», которые он посетил в Мурманске ходе рабочей программы.

«Развитие молодёжных центров – это одна из наших ключевых задач, потому что молодые люди, конечно, хотят чувствовать себя востребованными, нужными. Я видел, что ваши центры – «СОПКИ» очень здорово оборудованы, там классная техника. Уверен, что у многих такой техники даже нет дома. Это привлекает молодых людей. А дальше специалисты, которые там работают, стараются их вовлечь в социальные общественно значимые инициативы. Там же можно получить и грант на поддержку. Это очень здорово! Мурманская область – регион с большими возможностями», – отметил Артем Метелев.

В завершение встречи губернатор Андрей Чибис поблагодарил Артёма Метелева за высокую оценку работы, проводимой в регионе в сфере молодёжной политики, и подчеркнул, что правительство Мурманской области всегда чувствует помощь и поддержку из федерального центра.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549483/#&gid=1&pid=1