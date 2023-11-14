Губернатор Андрей Чибис: с начала спецоперации нашим бойцам отправлено более 195 тысяч единиц специализированного груза и 586 тонн продуктов и вещей

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области вчера обсудили результаты проводимой в регионе работы по поддержке участников СВО и их семей.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что с начала спецоперации в зону СВО было отправлено более 195 тысяч единиц техники и снаряжения, а также более 586 тонн продуктов и вещей.

«С первого дня проведения СВО мы включены в работу наших подразделений, за это время от правительства Мурманской области нашим бойцам отправлено более 195 тысяч единиц груза – техники, снаряжения, всего того, что им необходимо. Последнюю партию мы передали в четверг. В неё вошли 3 автомобиля, теле- и радиоаппаратура, оптические приборы, противодронные ружья. Основная часть груза ушла непосредственно в зону СВО. А ещё часть техники, необходимая для обучения операторов дронов, была направлена в недавно созданный Северным флотом при поддержки правительства Мурманской области Центр подготовки», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в рамках гуманитарной акции «Север помогает», которая функционирует на базе партии «Единая Россия», направлено более 586 тонн продуктов и вещей.

«Я ещё раз благодарю наших небезразличных жителей, предпринимателей, которые помогают нашим бойцам», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru