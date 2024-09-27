Губернатор Андрей Чибис с руководителем управления Росфинмониторинга по СЗФО Германом Шатским обсудили вопросы финансовой безопасности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Германом Шатским. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по вопросам социально-экономической обстановки в Кольском Заполярье и финансовой безопасности северян.

Открывая встречу, губернатор Андрей Чибис отметил, что между правительством Мурманской области, правоохранительными органами региона и управлением Росфинмониторинга по СЗФО налажены качественные рабочие отношения.

Благодаря обмену информацией о возможных рисковых финансовых операциях в Мурманской области за последние два года возбуждено 10 уголовных дел о причастности лиц к легализации денежных средств, приобретённых преступным путём.

«Для нас, гражданской власти, взаимодействие с Росфинмониторингом с точки зрения выстраивания дополнительных ограничений и профилактики совершения преступлений, связанных с выводами денежных средств, – принципиально важно. Особенно это касается жилищно-коммунального хозяйства, управления жильём, где, к сожалению, такие факты имеют место быть. Наша общая задача – спокойствие и безопасность граждан, особенно – в данных сферах. Чтобы деньги граждан шли на ремонт домов, а не мошенникам. Большое спасибо за взаимодействие. Надеюсь, мы будем также и впредь оперативно получать необходимую информацию для обеспечения безопасности», – сказал Андрей Чибис.

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Герман Шатский подчеркнул, что налаженное взаимодействие позволяет работать на предупреждение возможных проблем и минимизацию рисков отмывания доходов, полученных в результате совершения преступления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи Герман Шатский представил губернатору Андрею Чибису подробную информацию по оперативной обстановке и финансовому мониторингу по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/