Губернатор Андрей Чибис с жителями Североморска вышел на митинг «Zа мир без нацизма»

На Приморской площади города Североморска состоялся концерт-митинг «Zа Мир без нацизма». Участие в мероприятии принял глава Мурманской области Андрей Чибис.

«В истории нашей страны много славных страниц, и одна из них – это победа в Великой Отечественной войне. Каждую нашу семью затронула та война. Весь наш народ знает, что такое нацизм. Наши солдаты, труженики тыла, народ очистили Европу и мир от нацистов. Однако сегодня нацизм снова поднял голову и стоит у нас на пороге. Я благодарен северянам и всем жителям России за то, что мы сплотились вокруг нашего Президента, вокруг наших бойцов, которые в очередной раз совершают подвиг. Я убеждён, что мы победим, наш дух не сломить!» – подчеркнул губернатор Андрей Чибис в своей приветственной речи.

Также военнослужащих поддержал командующий Северным флотом Александр Моисеев, акцентировав внимание собравшихся на том, что митинг проводится в преддверии самого важного для страны праздника. Сегодня, по словам адмирала, символом победы советского народа и всего цивилизованного мира над нацизмом стала фигура солдата, воина-освободителя и защитника, поэтому сейчас как никогда важна поддержка наших военнослужащих.

Кроме того, торжественные речи прозвучали от председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, сенатора РФ от Мурманской области Татьяны Сахаровой, депутата Госдумы Татьяны Кусайко, главы ЗАТО г. Североморск Олега Прасова, депутата Мурманской областной Думы Юрия Щадрина.

– Приближается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, – отметил Сергей Дубовой. – Эта Победа была одержана силами всего советского народа – русскими, белорусами, украинцами, дагестанцами, грузинами, узбеками – всей нашей многонациональной страной, и она далась дорогой ценой. Мы должны помнить об этом каждый день, делать все, чтобы эта память не угасла. Сегодня на Украине наши воины ведут бой с теми, кто пытается исказить значение Подвига наших предков, с теми, кто утратил понятия о чести и сострадании. Мы открыто заявляем на весь мир – россияне хорошо усвоили уроки прошлого! Мы – за мир без нацизма! Мы гордимся своей страной, своей историей и своими воинами!

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках концертной программы выступали Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота и другие творческие коллективы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23766/