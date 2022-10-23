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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.22 08:00

Губернатор Андрей Чибис: сегодня – как никогда важно – помнить храбрые подвиги солдат, которые отважно защищали Кольское Заполярье

Во Дворце культуры им. С.М. Кирова вчера состоялось памятное мероприятие, посвящённое 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. К гостям обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Дорогие земляки! В этом зале присутствуют дети войны, которые пережили страшное, тяжёлое время. Сегодня – как никогда важно – помнить храбрые подвиги солдат, которые отважно защищали Кольское Заполярье. Во многом именно благодаря этому состоялась Великая Победа, ведь через наш порт шли необходимые грузы. Каждый год благодаря работе поисковиков, мы придаем земле останки солдат и даже представить себе не можем, в каких нечеловеческих условиях они держали оборону. Сегодня наши военные вновь борются с нацизмом. Они настоящие герои, которые не хотят повторения той ужасной войны. Каждый из них – достоин поколения победителей. Уважаемые земляки, я поздравлю каждого из вас с нашим северным, заполярным днём Победы», – сказал глава региона.

Отдельно Андрей Чибис обратился к родителям и педагогам. Он попросил передать молодому поколению память о тех великих подвигах солдат, которые ценою своей жизни защищали нашу Родину.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для гостей мероприятия выступил Ансамбль песни и пляски Северного флота.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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