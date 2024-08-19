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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис: сегодня Арктика – территория, на которой ведётся борьба за передовые технологии, имеющие принципиальное значение для всей страны

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и губернатор Андрей Чибис провели пленарное заседание мероприятия-спутника IV Конгресса молодых учёных в Мурманске.

«Сегодня Арктика – территория, на которой ведётся борьба за передовые технологии, имеющие принципиальное значение для всей страны. И важно, чтобы мы были первыми в этом деле. С учётом базы Кольского научного центра Российской академии наук, тех исследований, которые проводятся нашими учёными, мы точно имеем все возможности дать мощный толчок вперед науке и технологиям в Арктике», – обратился  губернатор к участникам мероприятия-спутника.

Андрей Чибис выразил благодарность Министерству науки и высшего образования РФ за выбор Мурманской области в качестве площадки для проведения первого в этом году мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных и поддержку инициатив по развитию науки в регионе. Он подчеркнул, что Мурманская область - лидер в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки, а также большой объём инвестиций в науку со стороны регионального правительства. Напомним, с 2019 года объём финансирования программ, направленных на поддержку учёных Заполярья, вырос в 40 раз. Это связано, прежде всего, с особой значимостью проведения исследований в Арктике.

«Проведение мероприятий-спутников было инициировано Президентом страны в ходе первого Конгресса молодых учёных на федеральной территории «Сириус» в 2021 году. Отличительная особенность мероприятий-спутников в том, что ученые работают в тесном взаимодействии с регионом, который выступает квалифицированным заказчиком на разработку тех или иных технологий. В этом году поступило много заявок от разных субъектов страны, но Мурманская область особенно выделилась с точки зрения проработки тем. Более того, все три трека важны для страны в целом», - подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Комментируя впечатления о рабочей поездки в регион, заместитель главы Минобрнауки РФ высоко оценил организацию мероприятника-спутника, отметив, что посещенные объекты укрепляют уверенность в том, что Россия по-прежнему может делать уникальные крупные проекты, что, безусловно, дает уверенность в дальнейшей успешной реализации всех намеченных планов.

В ходе пленарного заседания заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и губернатор Андрей Чибис познакомились с практическими решениями и предложениями всех трех групп, работавших на площадках мероприятия-спутника в Мурманской области.

В результате работы участников секции «Геология» были предложены конкретные решения и технологии, которые позволят повысить эффективность работы площадки Ловозерского горно-обогатительного комбината. Участники рассмотрели всю цепочку, позволяющую реализовать импортозамещение в области добычи редкоземельных металлов. Ожидается, что предлагаемые новации повысят эффективность предприятия в два раза, но при внедрении сформированных инициатив это не нанесёт вреда хрупкой природе Арктики. Отдельно коснулись развития кадрового потенциал. Здесь были предложены несколько стратегий, в том числе подбор персонала, развитие персонала, реклама образа жизни и работа с медиа, а также развитие положительного образа профессии горняка, начиная с детского сада. В качестве системного решения – создание инжинирингового центра на базе КНЦ РАН.

Экспертная группа трека, посвященного судоремонту, предложила создать центр компетенции для обеспечения оптимального подхода к долгосрочной загрузке предприятий сферы, кадрового обеспечения и осуществления плана реноваций в проектируемом кластере. Участники обсудили систему управления и горизонтальных связей отрасли. Экспертная группа также занялась проектированием контура возможного нового предприятия и подбором инновационных технологий, которые необходимо применять на различных этапах развития высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути.

Эксперты секции по лавиной безопасности отметили, что в Хибинах можно создать первый в России полигон по обеспечению лавиной безопасности. Они пришли к выводу, что региону необходима разработка системы мониторинга, проведение изысканий лавиноопасных мест и работа по картированию Хибинских гор и Ловозерских тундр. В завершении заседания состоялось обсуждение представленных проектов, а также подведение итогов первого в этом году мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных.

Напомним, с 15 по 17 августа Мурманск принимал первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных этого года. Более 70 участников: представителей науки, бизнеса, промышленности и региона объединились для продуктивной работы и решения задач экономики в режиме реального времени.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 20-22 ноября на федеральной территории «Сириус» состоится IV Конгресс молодых ученых. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых учёных, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран.

С целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в рамках Конгресса ежегодно проходят мероприятия-спутники. В 2024 году мероприятия-спутники IV Конгресса состоятся в Мурманской области, Республике Дагестан и на федеральной территории «Сириус».

Организаторами Конгресса молодых учёных выступают Фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Подробная информация – на сайте конгресс.наука.рф.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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