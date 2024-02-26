Губернатор Андрей Чибис: «Северяне, сообщившие в полицию о пьяном за рулём, могут получить пять тысяч рублей»

По поручению губернатора Андрея Чибиса разработаны дополнительные меры, направленные на снижение дорожно-транспортной аварийности и повышение обеспечения безопасности дорожного движения на территории Мурманской области. Так, северяне, сообщившие в полицию о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, могут получить пять тысяч рублей.

«Обеспечение безопасности на дорогах – наша общая задача. К сожалению, есть люди, которые пренебрегают не только собственной безопасностью, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения, когда садятся за руль в нетрезвом состоянии. Только с начала этого года выявлено 94 таких водителя», – сообщил Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании и поблагодарил всех бдительных граждан, которые информировали правоохранительные органы о водителях в нетрезвом состоянии.

По поручению губернатора Андрея Чибиса правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

«Выплату смогут получить граждане, достигшие 18-летия, сообщившие в полицию информацию о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, достоверность которой подтверждена полицией. Убедительно всех прошу, если вы заметили водителя с признаками опьянения – сообщите по единому номеру службы спасения 112 или в полицию по номерам 102 и 127. Также можно обратиться по телефону местного отделения полиции в вашем муниципалитете», – сообщил глава региона.

Подробнее о выплатах и способах их получения рассказал министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов.

Он подчеркнул, что после обращения в полицию в течение 60 дней по заявлению правоохранительными органами будет принято процессуальное решение, после чего необходимо написать заявление в Министерство региональной безопасности Мурманской области, приложив документы, указанные в пункте 7 Порядка выплаты денежного вознаграждения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в течение 10 дней из УМВД поступят сведения, подтвердилась ли данная информация о пьяном водителе. После чего министерством принимается решение о выплате вознаграждения либо отказе, затем гражданин получит уведомление о принятом решении. В случае положительного решения выплата поступит на счёт заявителя.

Подробная информация размещена на официальном сайте Министерства региональной безопасности Мурманской области в разделе «Направления деятельности» во вкладке «Сообщи о нетрезвом водителе!», а также на виджете на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

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