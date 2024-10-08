Губернатор Андрей Чибис: система долговременного ухода должна обеспечить привычное качество жизни, в том числе участникам СВО, нуждающимся в нашей заботе

Вчера на оперативном совещании обсудили реализацию пилотного проекта по созданию в Мурманской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, система долговременного ухода реализуется в регионе с 2023 года в 6 пилотных муниципалитетах: Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Кольском и Кандалакшском районах на базе 11 пилотных учреждений, подведомственных региональному Министерству труда и социального развития.

«Её главное отличие состоит в том, что теперь пожилые граждане, частично или полностью утратившие способностью к самообслуживанию, а также люди с инвалидностью получают социальное обслуживание в домашних условиях, а не в стационарных. Также проект позволяет обучать родственников таких граждан грамотному уходу, чтобы они могли оказывать своим близким качественную помощь дома», – отметил Андрей Чибис.

Помимо этого, в регионе оснащаются пункты проката технических средств реабилитации. Закуплено больше 900 многофункциональных кроватей и другой необходимой мебели, специальные подушки и валики, ходунки, опоры. Все они предоставляются указанной группе граждан бесплатно. За время реализации проекта такой возможностью воспользовались 208 человек.

В 2024 году численность участников системы долговременного ухода увеличилась до 270 человек, при этом комплекс программы включает до 50 услуг.

Подробнее о формах поддержки доложил исполняющий обязанности министра труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Важной частью программы, реализуемой в Мурманской области в рамках национального проекта «Демография» и регионального плана «На Севере – жить», является обучение помощников по уходу, которое в нашем регионе проводится в очном формате на базе Мурманского и Кольского медицинских колледжей. На сегодня такую подготовку прошли уже почти 300 человек. Также созданы специальные «Школы ухода», в которых, как отметил Сергей Мякишев, обучаются не только специалисты учреждений, но и родственники участников системы долговременного ухода. С 2023 года обучение прошли уже 183 родственника.

«Одним из эффектов внедрения системы долговременного эффекта является создание новых рабочих мест, в том числе для родственников, которые ухаживают за пожилыми северянами и инвалидами. На сегодня в учреждениях социального обслуживания трудоустроены 250 помощников по уходу, из них 11 – родственников жителей региона, получающих услуги по уходу», – уточнил руководитель Минсоцтруда.

Как подчеркнул Сергей Мякишев, возможность получить качественное образование, необходимые навыки, а также финансовая поддержка являются зачастую решающими факторами при принятии решения родственниками человека, нуждающегося в специализированном уходе, воспользоваться ли форматом стационарного обслуживания или создать условия для родного человека в привычной среде дома.

В своём докладе Сергей Мякишев подробно рассказал о выстроенном слаженном взаимодействии социальных служб и системы здравоохранения, что позволяет своевременно выявлять граждан, нуждающихся в долговременном уходе, формировать медицинские рекомендации и максимально оперативно решать даже самые проблемные вопросы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении доклада глава региона Андрей Чибис подчеркнул высокую социальную значимость программы, в частности в связи с включением в число участников системы долговременного ухода новой категории – участников специальной военной операции, которые нуждаются в оказании специализированной помощи.

«Важно максимально чётко проработать механизм системы долговременного ухода, на систематической основе улучшать все элементы программы, чтобы обеспечить привычное качество жизни, в том числе защитникам, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции и нуждающимся в нашей заботе», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/