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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 16:30

Губернатор Андрей Чибис сообщил о запуске единой региональной линии по ЖКХ в Мурманской области

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о создании в Мурманской области единой региональной линии по ЖКХ.

«С сегодняшнего дня северяне из всех муниципалитетов региона могут обратиться по всем вопросам, связанным с ЖКХ, в том числе проблемами в их доме, квартире по короткому номеру 0051. Теперь необязательно искать номер именно своей управляющей компании. Единая линия – это не просто форма обратной связи, а целая система с мониторингом от звонка по проблеме до отчёта и контроля о её устранении. Каждый звонок, его выполнение и отработка – на контроле контакт-центра и регионального Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области», – подчеркнул губернатор.    

Подробнее о системе рассказала заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.    

Губернатор акцентировал внимание, что главное в этом сервисе – контроль выполнения заявок, которые оставляют люди.   

«Я прошу Элину Акулову и Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области жёстко за этим следить и применять все необходимые меры, связанные с привлечением к ответственности в случае, если заявки выполняются невовремя и не должным образом», – подчеркнул губернатор.   

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также обратил внимание северян, что первое время после запуска будет идти донастройка механизма, но в результате жители должны получить доступный и качественный сервис.

«Чтобы не было дискуссий, когда дозваниваешься в УК по нескольким номерам, где говорят, что не обслуживают, не отвечают и так далее. Чтобы людям было удобно, чтобы упростить им жизнь. И чтобы независимо от того, где ты живёшь, можно было позвонить на один номер и заявка точно попала в управляющую компанию, проконтролировано было её исполнение. Коллеги, рассчитывают, что после первых пары недель донастройки именно в таком виде будет работать линия. Особенно актуально это будет в момент запуска отопительного периода», – заключил Андрей Чибис. 

Обратиться на горячую линию можно по короткому 0051 или номеру 8-800-444-00-51.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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