Губернатор Андрей Чибис: сотрудничество с Республикой Беларусь продолжаем, планируется подписание пяти новых соглашений

Вчера в Мурманске состоялся круглый стол с участием премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с представителями крупного бизнеса двух сторон. В ходе встречи участники обсудили перспективы дальнейшего экономического взаимодействия.

«Мы очень рады приветствовать представителей делегации Республики Беларусь в Мурманской области. Действительно, нас связывают надёжные партнёрские отношения, и наше взаимодействие динамично развивается. Уверен, что сегодняшняя наша встреча поспособствует укреплению двустороннего российско-белорусского сотрудничества, а также положит начало новым проектам и планам, даст дополнительные точки роста для развития и укрепления разносторонних связей Мурманской области и Республики Беларусь», – отметил, открывая встречу, губернатор Андрей Чибис.

Премьер-министр Роман Головченко подчеркнул, что в условиях неослабевающего санкционного давления, такие встречи приобретают особую ценность.

«Результаты экономического сотрудничества Республики Беларусь и России – это лучшее подтверждение того, что мы способны преодолевать любые трудности. Напомню, что по итогам прошлого года объём товарооборота между нашими странами достиг рекордной величины, и эта динамика сохраняется. Схожая тенденция прослеживается и в сотрудничестве между Республикой Беларусь и Мурманской областью. По итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота – 286 млн долларов с ростом к уровню 2021 года почти в три раза. Тенденция кратного роста продолжена и в первом квартале 2023 года – объём взаимной торговли составил около 77 млн долларов и более чем в три с половиной раза превысил показатель января – марта 2022 года. Чтобы сохранить эти темпы, все мы – и госорганы, и бизнес-круги, должны приложить максимум усилий для задействования новых решений. Важно активизировать работу не только по основным традиционным направлениям сотрудничества, но искать и находить новые точки роста. Правительством Республики Беларусь будет оказана всемерная поддержка всем новым проектам», – сказал Роман Головченко.

В ходе круглого стола представители крупных промышленных предприятий Республики Беларусь презентовали новые наработки в области машиностроения и строительного комплекса.

В числе докладчиков – ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский Автомобильный завод», ОАО «Белкоммунмаш», РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» и ОАО «Мапид».

Андрей Чибис отметил, что Мурманская область является флагманом развития Арктики, а инвестклимат региона – один из наиболее передовых и привлекательных в стране. Так, в Мурманской области действуют два уникальных преференциальных режима, – Арктическая зона РФ и ТОР «Столица Арктики», а также сниженные налоги, которые региональным законодательством установлены для малого и среднего бизнеса.

«В Республике Беларусь и организациях, осуществляющих деятельность на её территории, мы видим долгосрочного партнёра. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжено. Мы уже обсудили целый ряд проектов, которые реализуются в результате наших договорённостей. И завтра будет заключено ещё пять соглашений», – анонсировал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вчера в рамках визита белорусской делегации в Мурманскую область было подписано соглашение о создании фирменного ремонтно-сервисного центра для карьерной техники в Апатитах. Сегодня, в том числе, планируется подписание соглашений о закупке автобусной техники с ОАО «МАЗ» и троллейбусной техники с ОАО «Белкоммунмаш».

Фото: https://gov-murman.ru