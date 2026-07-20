Губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в гарнизон подводников - ЗАТО Видяево

Цель – оценить, как идут работы в рамках масштабной программы реновации ЗАТО, затрагивающей все населенные пункты с дислокацией военных в регионе.

Глава региона осмотрел ход капитального ремонта домов на улице Заречной. Работы по ремонту крыш и фасадов находятся на завершающем этапе. Во дворе преображенных домов – новая детская площадка. Так видяевцы исполнили давнюю мечту, приняв участие в губернаторской программе «На Севере – твой проект».

До 2030 года в Видяево будет произведён капитальный ремонт межшкольного стадиона, фасадов и крыш 21 многоквартирного дома по улицам Заречной и Центральной, реконструкция помещений и душевых в бассейне СОК «Фрегат», реновация амбулатории Кольской ЦРБ, снос 8 зданий законсервированного жилищного фонда. Это стало возможным благодаря решению Президента России Владимира Путина о продлении программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Андреем Чибисом.

«За прошедшие шесть лет отремонтировано более 210 квартир из освободившегося фонда, капитальный ремонт проведен в 30 многоквартирных домах, полностью обновлена школа, где появились зоны эмоциональной разгрузки и современные спортзалы, благоустроено 5 дворовых территорий, охватывающих 18 домов, открыты пространства «СОПКИ.СПОРТ» и молодёжные центры «СОПКИ». Дома ремонтируются добротно. Есть ряд вопросов к подрядчику - поручил муниципалитету усилить контроль за качеством и сроками работ, комплексно решать вопросы облагораживания домов: аккуратно прокладывать коммуникации, ремонтировать смежные архитектурные элементы, даже если они впрямую не относятся к перечню проводимых работ», - отметил Андрей Чибис.

Позитивные изменения в посёлке оценивают и сами жители.

«Посёлок стал современнее. В первую очередь за счёт домов – они теперь радуют глаз. Наконец-то начался ремонт дорог. Новая детская площадка – радость для наших детей, теперь им есть где играть и заниматься спортом. За счёт сноса старых зданий новые дома прямо расцвели!», - говорит Ирина Шардакова, экономист отделения морской инженерной службы.

Учитель физкультуры Дмитрий Яскевич уже восьмой год живёт в Видяево, в Заполярье приехал из Алтайского края. Посёлок покорил доброжелательностью местных жителей.

«Школа заметно преобразилась, в ней проведён капитальный ремонт, организован компьютерный класс, актовый зал, открыта группа продленного дня. В школе теперь есть всё необходимое оборудование, организован вайфай-интернет. Сам посёлок тоже значительно изменился за это время, - теперь радуют глаз яркие краски, фасады, дворы», - отмечает Дмитрий Яскевич.

В местной школе организован «Центр БАС – школьный кластер беспилотной авиации». Уникальное пространство создаётся в рамках губернаторской программы «Арктическая школа».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571345/#&gid=1&pid=35