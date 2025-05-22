20 мая губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в ЗАТО Александровск. Глава региона посетил ряд социально значимых объектов и ознакомился с ходом реализации работ в рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!».

Первой точкой маршрута стал город Полярный. Андрей Чибис возложил цветы к памятнику «Участникам боевых действий – защитникам Отечества» на площади Победы. Бронзовую скульптуру трёх воинов на гранитном постаменте торжественно открыли осенью прошлого года. Здесь же специалисты подрядной организации обустроили Аллею Славы и установили новую сцену, создав полноценный мемориальный комплекс.

Затем губернатор посетил детский сад «Ромашка», на базе которого в рамках программы «Арктическая школа» создали образовательное пространство «Уникум. Малыш». Оно оснащено современным оборудованием, с помощью которого дошкольники изучают азы естественно-технических наук.

В числе объектов – Детская школа искусств, которая 21 мая отметит 60-летие. Накануне юбилея губернатор поздравил коллектив и вручил памятные подарки. Недавно в учреждении прошла масштабная модернизация, включившая в себя ремонт концертного зала и фасада. Глава региона вручил работникам культуры сертификат на новое электронное фортепиано.

«Особенно ценно, что большое количество детей разного возраста приходят сюда и реализуют себя в творчестве, а это точно в жизни помогает. Не важно, станут ли они выдающимися музыкантами или нет. Вопрос в том, что эти занятия серьёзно развивают. Но без настоящих педагогов – увлечённых, преданных своему делу, умеющих зажечь в детях искру творчества – ничего этого бы не было. Ваша школа – это не просто стены, а прежде всего люди, которые вдохновляют новое поколение. От всей души поздравляю вас», — сказал Андрей Чибис.

Здание городского историко-краеведческого музея тоже преобразилось. В рамках реновации ЗАТО на объекте культурного наследия отремонтировали вентиляционные системы, обновили внутренние помещения, завершают реставрационные работы фасадов и крыльца.

Также Андрей Чибис осмотрел ещё одно примечательное здание в Полярном – «Циркульный дом». Оно расположено полукругом на берегу Екатерининской гавани. На объекте в ближайшее время начнутся работы по благоустройству и капитальному ремонту.

Далее глава региона посетил город Снежногорск, где преображаются жилые дома. Так, в многоэтажке на улице Флотская, 13 утепляют фасад и капитально ремонтируют крышу, в этом году также утеплят фасад дома на Флотской, 8.

Губернатор побывал в центре цифрового образования детей «IT-куб», новое пространство открыли в рамках национального проекта «Образование». В центре занимаются дети со всего ЗАТО Александровск, они учатся программировать, узнают основы цифровой безопасности, собирают роботов.

Глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов отметил, что благодаря поддержке областного правительства удаётся создавать комфортные условия для жизни северян.

«Сегодняшний визит губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса стал знаковым событием для жителей ЗАТО Александровск. Его внимание к вопросам жизни военнослужащих, их семей и всех жителей закрытого города особенно ценно. В ходе рабочей поездки были осмотрены ключевые объекты, реализованные в рамках программ «На Севере – жить!», программы реновации ЗАТО и национальных проектов. Глава региона высоко оценил проделанную работу. Мы видим, как преображаются наши города, и это вдохновляет на новые свершения. Будем продолжать работать ещё активнее, чтобы военнослужащие, участники специальной военной операции, их семьи и все жители ЗАТО чувствовали себя комфортно», – сказал глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

В завершении рабочей поездки губернатор посетил Гаджиево. Под внимание попал дом на улице Мира, 79. Фасад многоэтажного здания отремонтировали и привели в порядок балконные конструкции. Кроме того, глава региона проинспектировал набережную, где строители благоустроили зону отдыха, а также центр культурного развития «Прометей», в котором выполняют работы по капитальному ремонту здания и концертного зала.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/