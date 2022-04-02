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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.22 09:30

Губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в ЗАТО г.Североморск, не предупреждая местные власти

Вчера  губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в ЗАТО г.Североморск. Цель поездки – узнать реальное положение дел на местах, поэтому глава региона выезжает в муниципалитеты, не предупреждая местные власти. Губернатор проинспектировал ряд предприятий и социальных объектов, а также встретился жителями флотской столицы.

Так, Андрей Чибис оценил производственные мощности АО «Североморский молочный завод». В конце прошлого года правительство Мурманской области приняло решение о приобретении предприятия и объединении на его мощностях производства продукции двух брендов - «Тулома» и «Латона». Это решение в первую очередь было направлено на сохранение рабочих мест. Благодаря объединению производственных площадок появилась возможность сохранить и расширить позиции местных товаропроизводителей на региональном рынке молочной продукции. Помимо привычных северянам видов продукции на молокозаводе налажено производство нового полутвёрдого сыра «Качотта», также в рамках импортозамещения предприятие начало закупать отечественную упаковку.

Затем губернатор осмотрел насосную станцию первого подъема ВНС-1 и станцию обеззараживания – здесь установлен новый дизель-генератор для аварийного снабжения, который позволил обеспечить бесперебойную работу насосов в зимний период.

Второй корпус детского сада №15 на 220 мест на Матросской улице построен в рамках национального проекта «Демография». Дошкольное учреждение выполнено по современному проекту и оснащено новейшим игровым оборудованием, спортивным инвентарем, дидактическими пособиями. Важно, что в садике созданы специальные группы для детей с особенностями развития.

Североморский кадетский корпус встретил губернатора отремонтированными классными комнатами. Здесь оборудованы современный спортивный зал, помещения для профессионального обучения и досуговых занятий. К слову, кадетский корпус победил в региональном конкурсе грантов «Arctic Schools», что позволило оборудовать здесь тир и танцевальный класс.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также губернатор осмотрел детскую поликлинику и абонентский отдел МУП «Североморскводоканал», который вскоре примет первых посетителей.

Затем в Доме детского творчества им. Саши Ковалева губернатор провёл встречу с жителями города. На встрече североморцы затронули проблемы предпринимательского сообщества, нехватки врачей, вынужденного обучения детей во вторую смену, строительства индивидуального жилья и многие другие. Андрей Чибис все вопросы взял на контроль: часть из них он поручил отработать муниципальным властям, другие – исполнительным органам власти.

 

 

Фото: https://vk.com/chibis.andrey

 

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