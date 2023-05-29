Губернатор Андрей Чибис: участниками праздничных мероприятий, посвящённых 85-летнему юбилею Мурманской области, стало более 70 тысяч северян

В мероприятиях в рамках празднования 85-го юбилея Мурманской области приняли участие более 70 тысяч человек. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в течение всего юбилейного 2023 года по области проходит более 1000 событий: книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, праздничные концерты и спортивные мероприятия. Самые масштабные празднества прошли в заполярной столице с 26 по 28 мая. Так, на улице Воровского была развёрнута гастрономическая площадка «Вкус Арктики», в Центральном сквере работала новая сцена, на которой своим творчеством с северянами делились студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств, артисты областных и муниципальных учреждений и театров. Одной из точек притяжения стал уличный кинотеатр, где все желающие могли увидеть киноленты мурманских авторов и картины, созданные в Мурманской области. На главной сцене на Пяти Углах состоялся телемост, который объединил Мурманск и Махачкалу, а также гостей с других регионов нашей страны в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе мы – Россия», выступления творческих коллективов со всего региона и концерт группы «Любэ».

«За прошедшие три дня мероприятия, посвящённые юбилею Мурманской области, в разных муниципалитетах посетили более 70 тысяч жителей и гостей региона. Я ещё раз хочу поздравить всех северян с 85-летием Мурманской области. И поблагодарить всех тех, кто своим ежедневным трудом вносит свой вклад в развитие Мурманской области, и конечно наших коллег из правительства страны, которые поддерживают важные для нас инициативы на федеральном уровне», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, с юбилеем региона северян поздравили Президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ –полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, телеведущий Андрей Малахов, народный артист СССР, дирижёр Владимир Спиваков и многие другие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что празднование прошло на достойном уровне и поблагодарил куратора – заместителя губернатора Елену Дягилеву, региональные Министерство культуры и комитет по туризму, администрации муниципалитетов, творческие коллективы области, АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», АНО «Мурманконгресс» и АНО «СпортКульт51», волонтёров за организацию и проведение мероприятий, а также правоохранительные органы за обеспечение их безопасности.

«Была проведена гигантская работа, организовано огромное количество мероприятий, было всё чётко и слажено. Всем огромное спасибо!», – сказал глава региона.