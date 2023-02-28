Губернатор Андрей Чибис: уровень угрозы не падает, и наша с вами общая задача – сохранить стабильную обстановку в регионе

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание Антитеррористической комиссии Мурманской области. Он отметил, что вопросу антитеррористической безопасности в настоящее время необходимо уделять особое внимание.

«Несмотря на то, что обстановка в части антитеррористической защищенности на территории области стабильная, это не повод терять бдительность. Эта стабильность обеспечивается благодаря активным действиям правоохранительных органов, а также руководителей и собственников объектов критической инфраструктуры. Благодарю коллег за организацию всех вопросов, связанных с обеспечением безопасности жителей области. Особенно при проведении праздничных мероприятий. Ещё раз отмечу, уровень угрозы не падает, и наша с вами общая задача – сохранить стабильную обстановку в регионе», – подчеркнул Андрей Чибис.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие руководители правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также предприятий и организаций региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники заседания обсудили дополнительные меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности электросетевого и топливно-энергетического комплексов, водоснабжения и водоотведения, объектов размещения жителей, которые были вынуждены покинуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Украину.

Фото: https://gov-murman.ru