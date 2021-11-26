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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.21 16:00

Губернатор Андрей Чибис утвердил новый проект комплексной программы «Доступный Север» на 2022-2025 годы

В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается во всем мире 3 декабря, глава региона Андрей Чибис утвердил комплексную программу Мурманской области «Доступный Север» на 2022-2025 годы в новой редакции.

Как пояснили в Министерстве труда и социального развития Мурманской области, программа направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. До 2025 года на эти цели планируется направить почти 1,9 млрд рублей.

«Основу программы составили мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы формирования доступной среды для граждан с инвалидностью, – прокомментировал министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев. – Программа предполагает организацию общественно-просветительской кампании, а также проведение оценки уровня доступности для инвалидов социально значимых объектов и услуг в различных сферах: социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта, туризма».

Важный аспект программы «Доступный Север» – охват мероприятиями практически всех приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов, а консолидация бюджетов всех уровней позволит повысить доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры до необходимого уровня. Программа «Доступный Север» будет рассмотрена на предстоящем заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, участниками программы являются 9 региональных исполнительных органов государственной власти и 13 органов местного самоуправления.

Отметим, в настоящее время в Мурманской области проживает 30,1 тысячи инвалидов, в том числе 2,9 тысячи детей-инвалидов.

 

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