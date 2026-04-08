Губернатор Андрей Чибис утвердил план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве с администрацией Приморского района Запорожской области на 2026 год

Правительство Мурманской области приняло постановление, определяющее направления взаимодействия с администрацией Приморского района Запорожской области в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2026 году помощь будет оказана по ключевым направлениям: образование, культура, коммунальное хозяйство, здравоохранение и социальная сфера. В частности, предусмотрена поддержка образовательных учреждений, ремонт объектов социальной инфраструктуры, поставки оборудования и участие в реализации гуманитарных инициатив.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, реализация мероприятий станет частью системной работы по укреплению связей между регионами и окажет реальную помощь жителям Приморского района.

