Губернатор Андрей Чибис: в 2023 году в Мурманской области запланировано отремонтировать свыше 900 тысяч квадратных метров дорог

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в этом году в рамках дорожной кампании запланировано обновить свыше 900 тысяч квадратных метров региональных, местных дорог и дорог в Мурманске.

Дороги будет отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и регионального плана «На Севере – жить».

Губернатор напомнил, что за прошедшие 4 года в регионе было обновлено 4,6 млн квадратных метров дорожного полотна.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о планах дорожных работ на текущий год рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова и временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Валентина Доцник.

Фото: https://gov-murman.ru