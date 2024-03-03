Губернатор Андрей Чибис: в 2023 году в учреждениях здравоохранения Мурманской области стало больше врачей, отремонтированных медучреждений, новых фапов и современной техники

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 1 марта состоялось заседание итоговой коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области, на которой подвели итоги деятельности за 2023 год и поставили задачи на среднесрочную перспективу. В ходе заседания губернатор Андрей Чибис сообщил, что в системе здравоохранения региона по итогам прошлого года стало работать больше на 119 врачей.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что систему здравоохранения страны ждут серьёзные инвестиции. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что целый ряд объектов здравоохранения Мурманской области требуют модернизации. И решения, которые вчера озвучил президент, для нас – дополнительный шанс решить эту проблему. Я очень прошу не упустить эту возможность», – сказал Андрей Чибис, обращаясь к участникам заседания.

Губернатор отметил, что в целом ситуация в системе здравоохранения региона выравнивается.

«За последние пять лет были проведены капитальные ремонты в более 30 медицинских организациях области на сумму порядка 5,3 миллиарда рублей – это серьёзные деньги. Также приобретено более 31 тысячи единиц медоборудования и техники. Я прекрасно понимаю, что в этом направлении нам ещё работать и работать, но по ряду направлений мы действительно серьёзно продвинулись. Так, мы продолжаем ремонт в поликлиниках и больницах. Одна из них с высокой степенью готовности – это Апатитско-Кировская. Фактически это новый модернизированный объект высокого уровня», – подчеркнул глава региона.

Также в настоящее время продолжается монтаж девяти модульных объектов: семи ФАПов и двух амбулаторий.

«После их установки будет обеспечена 100% доступность «первички» в ФАПах и амбулаториях. Те амбулатории, которые сегодня делаются, действительно высокого уровня. Но сами стены без людей не имеют никакого значения, поэтому принципиально важно обеспечить там наличие медицинского персонала либо полноценно в зависимости от количества прикрепленного населения, либо по графику», – подчеркнул Андрей Чибис.

После комплексного капитального ремонта открыты поликлиники в Мурмашах, Оленегорске, Ревде и Умбе, а также детские поликлиники в Заполярном, Никеле. Капитальные ремонты также были проведены в детских поликлиниках 1 и 4 Мурманска, детской поликлиники в Ковдоре и филиале детской поликлиники в Кандалакше. Отремонтированы три филиала взрослой поликлиники №1 в Мурманске.

«Один из самых важных для нас объектов, который сегодня находится в стадии реализации – новый хирургический корпус областного онкологического диспансера в Мурманске. Напомню, что отделение радиологии полностью заработало, но важно завершить сам объект и приступить уже к ремонту того корпуса, который сейчас находится в стадии функционирования», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельно глава региона остановился на кадровом вопросе. Он сообщил, что по итогам 2023 года, количество врачей в учреждениях здравоохранения региона увеличилось на 119 человек. В лидерах по сокращению дефицита кадров – Кандалакшская ЦРБ, где сальдированный результат за прошлый год составил 20 человек. Что касается среднего медицинского персонала, то сальдо, впервые за последние годы, ушло в плюс – прирост составил 12 человек.

«Это, безусловно, хороший результат, который мы достигли, в том числе, благодаря действующим в регионе мерам социальной поддержки медицинских работников. Отмечу, что Мурманская область вошла в число шести регионов, чьи меры соцподдержки медработников отмечены Минздравом России как лучшие практики по итогам 2023 года», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru