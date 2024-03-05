Губернатор Андрей Чибис: В 2024 году более 48 млн из областного бюджета будет направлено на поддержку спортивных школ Кольского Заполярья

На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили поддержку спортивной сферы в Мурманской области.

«С 2019 по 2023 годы в сферу спорта мы вложили более 10 млрд рублей, направив их на ремонт спортивных школ и других объектов, их оснащение, а также на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, грантовую поддержку инициатив активных северян и проведение мероприятий», – сообщил Андрей Чибис 4 марта в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области.

Андрей Чибис уточнил, что на поддержку спортивных школ было направлено 287 млн рублей, при этом большая часть средств, 190,9 млн, поступила из регионального бюджета. Объём финансирования позволил закупить более 48 тысяч единиц инвентаря. Также в рамках субсидии для Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва и Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу приобретены новые микроавтобусы для поездок на сборы и соревнования.

В 2024 году работа будет продолжена: в сферу спорта предполагается инвестировать 3,5 млрд рублей. Из них более 48 млн из областного бюджета будет направлено на поддержку спортшкол. Более подробно о том, как реализуется это направление работы, рассказала министр спорта Светлана Наумова.

«На территории Мурманской области 25 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва готовят спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям, в том числе в составе сборных страны. Сегодня в спортивных школах в ведомстве сферы физической культуры и спорта занимается почти 8 тысяч человек, а всего по программам спортивной подготовки проходит обучение более 10,8 тысячи северян», – рассказала глава профильного ведомства.

При поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации президентского нацпроекта «Демография» и регионального плана «На Севере – жить» с 2019 года ведётся планомерная работа по обеспечению финансирования муниципальных и областных спортивных школ. Ежегодно учреждениям оказывается поддержка в виде федеральных и региональных субсидий на оснащение (приобретение спортивного оборудования и инвентаря) и аренду спортивных объектов.

В 2024 году из средств областного бюджета на оказание поддержки 11 муниципальным спортивным организациям будет выделено 47,8 млн рублей. Ещё 9,9 млн составят субсидии спортивным школам на развитие базовых видов спорта в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Это позволит приобрести 80 клюшек для игроков и вратарей Комплексной спортивной школы олимпийского резерва, тренажёр «скалодром», трековые, горные и шоссейные велосипеды для Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва, 261 единицу спортивного оборудования и инвентаря для Мончегорской спортивной школы по горнолыжному спорту и Спортивной школы олимпийского резерва №3 для развития отделений горнолыжного спорта.