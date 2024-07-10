Губернатор Андрей Чибис в Алакуртти встретился с командованием 80-й арктической отдельной мотострелковой бригады и женами военнослужащих, которые принимают участие в СВО

Рабочую поездку в Кандалакшский район губернатор Андрей Чибис начал в Алакуртти со встреч с командованием 80-й арктической отдельной мотострелковой бригады и женами военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции.

На встрече с командованием Андрей Чибис отметил, что правительство Мурманской области поддерживает подразделения, которые защищают нашу Родину на передовой. Дополнительная помощь отправляется регулярно: только для 80-й бригады уже отправили в общей сложности почти 30 тысяч единиц техники и специального оборудования, необходимого на фронте.

Супруги военнослужащих подняли важную тему реабилитации родных, вернувшихся домой. Сейчас они разрабатывают тематические проекты на специальном потоке программы «Женщина-лидер. Флотские города» мастерской управления «Сенеж». Это в том числе и проекты, которые помогут военным вернуться к мирной жизни.

«Я очень ценю встречи с близкими наших защитников. Вы - надёжный тыл для тех, кто на передовой, низкий вам за это поклон и искренняя благодарность. Наши военные сегодня делают всё для нашей страны, борются с нацизмом, поднявшим голову на Украине, а мы сделаем всё для них и их близких. Конечно, мы будем активно поддерживать ваши инициативы, считаю это нашей общей задачей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru