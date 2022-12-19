Губернатор Андрей Чибис в день 28-летия Мурманской областной Думы поблагодарил депутатов за поддержку инициатив регионального правительства

Сегодня исполнилось ровно 28 лет со дня самого первого заседания Мурманской областной Думы. С этим событием депутатов в ходе оперативного совещания поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег за продуктивную работу, особенно в этом году. Именно в 2022 от вас как никогда требовались оперативность и поддержка инициатив правительства Мурманской области, которые были призваны помочь различным категориям граждан. Особенно важными стали меры поддержки мобилизованным, участникам СВО и их семьям. За это отдельное спасибо», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru