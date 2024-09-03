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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис в День знаний посетил Мурманский медицинский колледж, модернизированный в рамках плана «На Севере – жить» и программы «Профессионалитет»

В рамках объезда образовательных учреждений города Мурманска губернатор Андрей Чибис 2 сентября посетил Мурманский медицинский колледж, которые преобразился в рамках плана «На Севере – жить» и программы «Профессионалитет».  

Глава региона отметил, что учреждения среднего специального образования в регионе пользуются большим спросом, а значит, работа по их оснащению и обустройству будет продолжаться и дальше.  

«Мурманская область – в числе лидеров по программе «Профессионалитет». Благодаря поддержке Министерства просвещения РФ мы обновили очень много колледжей и, самое главное, закупили оборудование, которое позволит получать хорошую практику. В регионе уже было открыто 100 лабораторий, в этом году в колледжах региона откроем еще 63 новых лаборатории. Спрос на среднее профессиональное образование в Мурманской области сейчас очень большой, потому что система меняется. Ребята поступают в колледжи, получают профессию и продолжают обучение в университете. Они уже имеют практические навыки. В рамках «Профессионалитета» не менее 85% выпускников должны быть трудоустроены – таковы обязательства наших партнеров по программе. Мы активно меняем пространства, оборудование, среду, создаем условия для получения профессии и обеспечиваем предприятия региона профессиональными кадрами. Хочу еще раз поздравить учеников, студентов, а также учителей и преподавателей с началом учебного года и пожелать больших успехов. Мы продолжим вкладывать средства, чтобы образование становилось доступным, комфортным и качественным», – сказал глава региона.  

Мурманский медицинский колледж стал победителем конкурсного отбора федеральной программы «Профессионалитет». 

В 2024 году при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на базе колледжа создан образовательный кластер среднего профессионального образования «Медицина на Мурмане». В него также вошли Кольский медицинский колледж, Мурманский колледж экономики и информационных технологий и региональные организации системы здравоохранения. 

На базе Мурманского медицинского колледжа созданы пространства, в которых организованы кабинеты неотложной помощи, педиатрии и акушерско-гинекологической помощи в стационаре, сестринского ухода в условиях стационара, пропедевтики, лаборатории организации деятельности аптек и отпуска лекарственных препаратов, технологии изготовления и контроля качества лекарственных препаратов, сестринского ухода в условиях стационара, информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в таких современных пространствах обучение по 6 программам будут проходить не менее 750 студентов. Все они по окончании учебы будут трудоустроены в медицинские учреждения. 

Кластер стал четвертым в регионе. Три других кластера – «Ковдорский», «Север и туризм» и «Образование на Мурмане» – приняли первых студентов в сентябре 2023 года. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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