Губернатор Андрей Чибис: в этом году в Мурманской области увеличено количество бюджетных мест для технических и медицинских специальностей

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что в регионе на предстоящий учебный год на программы среднего профессионального образования запланирован приём свыше 7300 студентов. На технические и медицинские специальности увеличено количество бюджетных мест.

«Тема выбора университета сейчас актуальна для тысяч заполярных выпускников. Подчеркну, что в этом году большое количество бюджетных мест выделено для ребят, поступающих на инженерное дело, технические науки и техническое дело. Кроме того, в этом году на 70 мест увеличен приём на бюджет на медицинские специальности. Для студентов высшего образования предусмотрено свыше 1200 бюджетных мест», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, у абитуриентов СПО и высшего образования есть возможность подавать документы как лично, так и онлайн.

«Ещё раз обращаю внимание коллег: акцент в системе регионального образования нужно делать с учётом развития экономики и тех проектов, которые мы сегодня реализуем и по которым приняты инвестиционные решения для реализации на территории Мурманской области. В основе своей эти проекты нуждаются в технических кадрах. Под эту задачу нужно настраивать всю систему образования. Чтобы наши дети, отучившись в школе, могли поступить в колледж или вуз дома, получить достойное образование и пойти работать на предприятия на территории области», – подчеркнул Андрей Чибис.