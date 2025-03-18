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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 10:00

Губернатор Андрей Чибис: в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Мурманской области важно вовлекать молодёжь в патриотические мероприятия и акции

Вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что в 2025 году в Кольском Заполярье пройдёт множество патриотических экспедиций и мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и вовлечение молодёжи в активное участие в жизни своей страны.

«2025 год – особый для всей страны. Это Год защитника Отечества и год 80-летия Победы. Уже сейчас в Мурманской области активно идут патриотические мероприятия. За 2,5 месяца реализовано более 300 событий, в которых приняли участие 13 тысяч молодых людей», – сказал Андрей Чибис, подчеркнув важность вовлечения в патриотическую работу молодёжи.

Особая роль в этой работе принадлежит «Волонтёрам Победы».

«В 2025 году они стали операторами международного волонтёрского корпуса, посвященного юбилею Победы. В регионе открыты центры подготовки, где уже обучилось 400 волонтёров. В этом году поисковики продолжат работу по увековечению памяти погибших воинов. В прошлом году были найдены останки 79 бойцов. Важно, что поисковики не только ведут полевые работы, но и проводят уроки памяти, организуют выставки и однодневные экспедиции к памятникам», – подчеркнул губернатор.

С 18 марта в Мурманской области стартует приём заявок на конкурс грантов для молодёжных проектов. А с 25 марта – конкурс субсидий для некоммерческих организаций на проведение мероприятий по поисковой работе.

«Ещё раз обращаю внимание, коллеги: необходимо чётко координировать работу по восстановлению, приведению после зимы в порядок памятников и захоронений. Важно, чтобы ни один памятник, ни один обелиск, ни одно место захоронения не остались без внимания», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона поручил всем ответственным за проведение массовых мероприятий обратить особое внимание на обеспечение безопасности во время их проведения.

Подробнее о проводимой работе доложила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

В работе оперативного совещания, которое провёл губернатор области, принимал участие и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который прокомментировал важность обсуждаемых тем: «Планы масштабные, нацеленные на повышение качества жизни военнослужащих и их семей, развитие инфраструктуры гарнизонов, - отметил Сергей Дубовой. – Работа идёт постоянно, и жители видят её результаты. Многое делается для молодежи - открыто 14 пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». В жизни региона активно участвует и молодёжь. Волонтёрское и поисковое движение, патриотические проекты, юбилейные мероприятия – вот часть молодёжных инициатив, которые планируются к реализации в этом году. Все они важны в Год защитника Отечества. Благодаря усилиям поисковиков сохраняются лучшие традиции героического прошлого, строится будущее. Замечательно, что таких людей в Мурманской области немало. В прошлом году найдены и захоронены останки 79 воинов. Уверен, эта значимая работа делается не по приказу сверху, а добровольно, настоящими энтузиастами своего дела и патриотами. Историческая память народа определяется отношением к тем, кто пал на фронтах, защищая свою землю, памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Ни один памятник и обелиск не должны остаться без внимания».

  

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17623-v-shkole--12-otkryt-stend-pamyati-vypusknikam-pogibshim-na-svo/page,10/#news-gal-7

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