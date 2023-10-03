Губернатор Андрей Чибис в ходе встречи с главой регионального парламента Сергеем Дубовым поддержал переход муниципалитетов на одноглавую модель управления

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым. Глава региона поддержал переход муниципальной системы управления на одноглавый формат.

«Для людей, северян, принципиально важно видеть то должностное лицо, которое отвечает за управление администрацией города. Сегодня я вижу по обращениям людей, многие путают функции главы муниципалитета и главы администрации, кто отвечает за хозяйство. Глава муниципалитета должен полностью отвечать за жизнедеятельность, именно так думают люди. И я полностью поддерживаю переход, который сделает вертикаль власти понятнее и прозрачнее. Огромное Вам спасибо, и депутатам, за такую конструктивную инициативу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сергей Дубовой отметил, что предложение о переходе на иную модель избрания глав муниципальных образований исходила от представителей муниципалитетов на совместном заседании координационного Совета представительных органов муниципальных образований региона при Мурманской областной Думе и Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

«Прозвучавшее предложение рационально и продиктовано требованием времени. Этот способ уже подтвердил свою состоятельность в пяти ЗАТО Мурманской области, городах Полярные Зори и Оленегорск, Печенгском и Ковдорском округах, – пояснил Сергей Дубовой. – Кроме того, главой муниципалитета должен быть профессионал, имеющий солидный опыт управленца. Также немаловажно переходить к такой централизации именно сегодня в условиях, когда необходимо принимать решения по тем или иным вопросам оперативно. Считаю, что это наиболее продуктивная модель управления муниципалитетом. Мы подготовили с коллегами законопроект, который будет рассмотрен областной Думой на очередном заседании третьего октября».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время в Российской Федерации распространена практика применения различных моделей управления: в ряде муниципалитетов действует разделение полномочий между главой муниципального образования и главой администрации, в других – функции берёт на себя один человек. В 9 муниципалитетах Мурманской области уже действует одноглавая модель управления: это ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, Оленегорск, Полярные Зори, Ковдорский и Печенгский округа. В Мончегорске одноглавая модель начнёт действовать с этого года.

После принятия изменений в действующий закон Мурманской области на одноглавую модель управления поэтапно перейдут Мурманск, Апатиты, Кировск, Кольский, Кандалакшский, Ловозерский и Терский районы.

Фото: https://gov-murman.ru