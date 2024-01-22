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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.24 11:45

Губернатор Андрей Чибис в канун 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистов: «Наша общая задача – никогда не забыть через что прошли наши предки ради свободы и права на жизнь»

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что мы никогда не должны забывать через что прошли наши предки ради свободы и права на жизнь.

«В Мурманской области сегодня проживают 67 ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все они стали свидетелями страшных событий – геноцида русских людей. Наша общая задача – никогда не забыть через что прошли наши предки ради свободы и права на жизнь», – сказал Андрей Чибис и подчеркнул, что правительство Мурманской области оказывает всестороннюю поддержку жителям, пережившим блокаду – это 100% компенсация расходов по квартплате, ежемесячные и единовременные выплаты, а также оказание социальных услуг на дому.

Подробнее о проведении мероприятий, приуроченных к памятной дате, рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также на оперативном совещании почтили минутой молчания память погибших в обстреле Донецка 21 января.

Напомним, ранее губернатор Андрей Чибис выразил соболезнования родственникам погибших.

«Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате бесчеловечного обстрела города. Неонацистам, которые убивают ни в чем неповинных людей, нет ни оправдания, ни прощения. Именно против них сегодня в бой идут наши воины. И, конечно, готовы оказать всю необходимую помощь Донецку», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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