Губернатор Андрей Чибис в Кировске открыл новое пространство «СОПКИ.СПОРТ», а также осмотрел ход ремонтных работ на соцобъектах в рамках плана «На Севере – жить»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Кировск принял участие в торжественном открытии нового пространства «СОПКИ.СПОРТ», а также осмотрел социальные объекты, созданные или реконструируемые в городе по стратегическому плану «На Севере – жить» и в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с компаний «ФосАгро».

Новое молодёжное спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ» открылось в микрорайоне Кукисвумчорр на базе Центра детского творчества «Хибины».

Спортивные залы оформлены в едином стилистическом решении кластера «СОПКИ», там установлено современное оборудование – в том числе беговая дорожка, эллиптический тренажёр, велотренажёр, силовые и многофункциональные тренажёры.

С появлением в городе ещё одного молодёжного пространства кировчан поздравил губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона посетил сквер в микрорайоне Кукисвумчорр. Напомним, проект сквера был разработан при участии жителей микрорайона, а масштабное благоустройство проводилась в течение двух лет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и плана «На Севере – жить». Общественное пространство, на территории которого появились пешеходные зоны, лавочки, информационные стенды, детский игровой и спортивные комплексы, горки, смотровая площадка, сцена, стал точкой притяжения не только кировчан, но гостей города.

Далее Андрей Чибис посетил школу №5. В рамках губернаторского проекта «Арктическая школа» там обустраивается школьная столовая, кроме того, к новому учебному году в учреждении начнёт работу Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста».

Напомним, школа является партнёром компании «ФосАгро» – с 2013 года там открываются «ФосАгро-классы», а с 2018 года образовательное учреждение вошло в проект «ФосАгро-школа». В рамках проекта обучающиеся получают знания о компании «ФосАгро», о профессиях, востребованных на предприятии, а также имеют возможность трудоустройства в компании после обучения в лучших вузах страны, в том числе в Мурманском арктическом университете. Благодаря поддержке АО «Апатит» обновляются и помещения школы – в 2024 году ремонтируется актовый зал, библиотека, медиацентр и спортивная площадка.

Также губернатор осмотрел ход ремонтных работ в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦРБ».

В рамках государственной программы Мурманской области «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить» там выполняется капитальный ремонт здания лечебного корпуса. В 2024 году для учреждения был приобретён цифровой ангиограф – помещение для его установки тоже ремонтируется.

Кроме того, глава региона осмотрел ход работ на объекте культурного наследия регионального значения – хибиногорском кинотеатре «Большевик». Одно из старейших зданий Кольского Заполярья – 1932 года постройки – последние 30 лет не использовалось по назначению. Напомним, работы там были начаты в 2022 году по поручению губернатора Андрея Чибиса. В здании ведётся масштабная работа по капитальному ремонту – от обновления инженерных сетей до внешнего облика. Помимо кинотеатра там планируется обустройство планетария, большой детской игровой зоны и зоны развлечений. На эти цели из бюджета области выделено 810 млн рублей.

«Кировск существенно изменился за последние годы. И главное, это замечают сами жителей. Мы активно вкладываемся в развитие города, активно вкладываются и наши партнёры – компания «ФосАгро» – в рамках нашего соглашения. Делаем фасады, архитектурную подсветку, отремонтировано более 50 дворов, общественные пространства. Например, сквер в микрорайоне Кукисвумчорр – один из лучших проектов. Очень удобно, красиво сделано. Ещё преобразили парк, в центре многое делается, Ледовая арена, на 100% обновили общественный транспорт, развиваются инвестпроекты по добыче и выработке апатитового концентрата. Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» за последние годы стал точкой притяжения не только северян, но и многочисленных гостей региона, а горнолыжная школа по оценкам специалистов является лучшей в стране. То, что город изменился, это очевидно. И мне нравятся эти изменения», – сказал губернатор.

В рамках визита в Кировск глава региона также возложил цветы к Памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/