Губернатор Андрей Чибис в Москве в рамках рабочих встреч обсудил перспективы развития Арктической зоны РФ

Губернатор Андрей Чибис накануне в Москве провёл ряд рабочих встреч. С помощником президента, секретарём Государственного совета Российской Федерации Алексеем Дюминым глава региона обсудил ряд вопросов развития Арктики.

«В последний раз в таком формате мы с Алексеем Геннадьевичем встречались в июле. С тех пор мы проделали большую работу на площадке комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», и в рамках рабочей встречи сверили позиции по ключевым задачам. Обсудили обновлённую структуру комплексного проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», которую мы недавно представляли на заседании госкомиссии», – сообщил Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, проект может получить статус «президентского». Это создаст дополнительные возможности и ускорит его реализацию. В данный момент на площадке госкомиссии подготавливается следующий доклад руководству правительства РФ.

В рамках встречи с заместителем руководителя администрации Президента России Максимом Орешкиным сверили отработку поручений президента по итогам Международного арктического форума, который прошёл в марте 2025 года в Мурманске.

«В контексте этих задач обсудили, как реализация комплексного проекта отразится на развитии Мурманской области, какие новые возможности откроет для экономики, инфраструктуры и логистики региона. Также разобрали конкретные шаги, чтобы проект мог выйти на «президентский» уровень, кроме того, обсудили модели управления и дополнительные ресурсы для ключевых направлений», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что с 2027 года Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» будет проходить в Мурманске. Это решение – продолжение успешного опыта организации мероприятия в 2025 году.

Руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов и Андрей Чибис обсудили задачи по освоению минеральных ресурсов в Мурманской области, месторождений и перспективных участков во всей Русской Арктике.

«Договорились детально изучить потенциал и расширить разведку — чтобы понимать, какие территории могут вырасти в будущие инвестиционные проекты. С учётом предстоящей газификации Мурманской области и свободных энергомощностей это действительно может дать региону новый импульс. Потенциал огромный», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557208/#&gid=1&pid=1