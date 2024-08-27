Губернатор Андрей Чибис: в Мурманске в 2024 году в рамках плана «На Севере – жить» проводится рекордный объём ремонтных работ

Вчера на оперативном совещании рассмотрели итоги выезда губернаторского контроля в Мурманске, в рамках которого были проведены осмотры 350 объектов, реализуемых по плану «На Севере – жить» в текущем году.

«В этом году в Мурманске проводится рекордный объём ремонтных работ. Выделены дополнительные ресурсы, в том числе на ремонт фасадов, которые делает Фонд капитального ремонта, на новые детские площадки и многое другое. Значительная часть работ выполнена с опережением», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о итогах выезда губернаторского контроля в Мурманске доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Она отметила, что в ходе выезда получено большое количество положительных отзывов от жителей и гостей Мурманска, которые видят значительные изменения облика города.

В ходе объезда было уделено особое внимание ремонту образовательных организаций. Надежда Аксенова подчеркнула, что ремонт по программе «Арктическая школа» идёт в хорошем темпе, в 23 учреждениях из 26 работы уже полностью завершены. Также высокий процент готовности в части установки в образовательных организациях новых окон. Напомним, по поручению губернатора в этом году окна должны быть полностью заменены во всех школах региона.

В рамках проекта «Профессионалитет» завершаются ремонтные работы в девяти кабинетах Мурманского медицинского колледжа. Также на финальной стадии находится капремонт Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева в зданиях на улице Книповича и на улице Шмидта.

Высокий процент готовности ремонтных работ на улично-дорожной сети. Напомним, в этом году в Мурманске ремонтируются 52 участка, работы на 24 из них полностью завершены. Также продолжается реализация программы ямочного ремонта дворов – запланирован ремонт 335 дворовых территорий. На сегодняшний день работы завершены в 109 дворах. На остальных участках работы ведутся по графику.

Кроме того, выполняется ремонт девяти дворовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», ведётся капремонт 37 фасадов и 29 крыш многоквартирных домов, на фасадах 40 домов устанавливается художественная подсветка. Также выполняется косметический ремонт в 503 подъездах – почти в половине из них работы завершены.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году в Мурманске запланировано открытие шести новых пространств «СОПКИ.СПОРТ» и трёх новых молодёжных пространств «СОПКИ». Все они находятся в высокой степени готовности. Также реализуются 10 проектов – победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект». На семи объектах работы завершены. Кроме того, установлено 11 новых детских площадок из 14 запланированных.

В рамках выезда были осмотрены и общественные территории.

«Экологическая тропа «Беличий хвост» находится в надлежащем состоянии, замечаний не выявлено. Зелёная зона у озера Среднее находится в надлежащем состоянии, однако сломано несколько тренажёров, по словам жителей они не работают уже давно. При осмотре территории вдоль ручья Чистого зафиксированы сломанные детали ступеней, повреждены игровые элементы», – рассказала Надежда Аксенова, отметив, что также есть замечание по срокам благоустройства «Домика моржей».

«Прошу Юрия Сердечкина разобраться в причинах затягивания сроков и доложить. Также необходимо уделить внимание общественным территориям. К сожалению, это болячка всех муниципалитетов. Коллеги, нужно внимательно следить за состоянием того, что было сделано ранее. Если что-то сломано, надо делать. Через неделю жду отчёт по исправлениям недостатков, которые были указаны», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/