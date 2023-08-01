Губернатор Андрей Чибис: в Мурманской области налоговые поступления инвесторов составили более 25 млрд рублей

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что в регионе действует 20 стратегических и приоритетных инвестиционных проектов.

«Благодаря только нашим льготам по налогу на прибыль и имущество совокупный объём поддержки, который правительство Мурманской области оказывает инвесторам, составил более 15,4 млрд рублей. В рамках этих проектов создано свыше 3,6 тысячи рабочих мест, вложено более 397 млрд рублей, налоговые поступления от этих инвесторов составили более 25 млрд рублей», - сообщил губернатор.

Андрей Чибис отметил, что результатом этих льгот, - а это отдельный важный элемент региональной инвестиционной политики, - стало создано более 2 тысяч рабочих мест на строительстве ГОКа «Олений ручей»; налоговые поступления от АО «Апатит» выросли в 2,4 раза, от Ковдорского ГОКа - на 33%, а от Кольской ГМК - на 28,5%, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru